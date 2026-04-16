Celta vs Friburgo, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League 2026

Sigue el encuentro en directo por la multiplataforma de Claro Sports.

¡¡¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Celta de Vigo vs Friburgo!!! El Celta busca la remontada este jueves en Abanca Balaídos, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025-2026 frente al Friburgo. El equipo de Claudio Giráldez necesita una noche perfecta: marcar al menos tres goles para igualar la serie y mantener vivo el sueño europeo. El desafío es enorme, pero el estadio celeste se prepara para una jornada que puede quedar grabada en la historia, con el fútbol como protagonista absoluto.

El Friburgo llega a Galicia con una ventaja contundente tras el 3-0 conseguido en la ida, gracias a los tantos de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste y Matthias Ginter, en un duelo donde el Celta mostró una de sus versiones más flojas del torneo. Además, el conjunto español no atraviesa su mejor momento anímico tras caer también por 3-0 ante el Real Oviedo, aunque Giráldez contará con casi todo su plantel, salvo la baja de Carl Starfelt. Aquí podrás seguir la transmisión en vivo por Claro Sports para todo Centroamérica, con todas las acciones del partido minuto a minuto.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celta vs Friburgo hoy jueves 16 de abril?

El encuentro Celta vs Friburgo está programado para las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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