AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk, en vivo: transmisión partido de vuelta de cuartos de final de la Conference League 2026

Sigue en directo por la multiplataforma de Claro Sports el encuentro de vuelta entre el AZ Alkmaar de Mateo Chávez y el Shakhtar Donetsk: estadísticas, goles y resultado al momento

Jueves definitivo en la UEFA Conference League. Se juegan los partidos de vuelta del torneo europeo en el AZ Stadion, cuando el equipo del mexicano Mateo Chávez, el AZ Alkmaar, busque la remontada ante el Shakhtar Donetsk.

El equipo ucraniano goleó 3-0 en la ida, por lo que el AZ buscará una de las remontadas más grandes en la historia del torneo para meterse a las semifinales y lo puedes seguir en directo por la multiplataforma de Claro Sports este jueves 16 de abril, en punto de las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

¿A qué hora inicia la transmisión del AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk hoy 16 de abril?

El duelo entre el AZ y el Shakhtar lo podrás seguir en punto de las 10:45 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica, 11:45 de Panamá, este jueves 16 de abril.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

Desde hace varias temporadas en los torneos de la UEFA ya no cuentan los goles de visitante, contrario a lo que pasa en competiciones como la Concachampions. Para avanzar de ronda, hay que ganar el marcador global, y si hay empate tras 180 minutos, nos vamos a tiempo extra; si la igualdad sigue tras la prórroga, hay penaltis.

Esta reglamentación ayuda beneficia al AZ y Mateo Chávez. Ellos necesitan ganar por tres goles para ir al suplementario, sea 3-0, 4-1, 5-2… En caso de ganar por cuatro goles, se meten a las semifinales de la Conference.

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