Jugando Claro, en vivo | Miércoles 15 de abril

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Los cuartos de final de la Concachampions 2026 siguen su curso con emocionantes duelos de vuelta, y tanto Toluca como Tigres tienen grandes retos por delante. Los Diablos, con una ventaja de 4-2 en el global tras el partido de ida, dieron cuenta del LA Galaxy. El encuentro se llevó a cabo en el Dignity Health Sports Park, y Toluca aseguró su pase a semifinales con facilidad. En un encuentro de gran importancia, la presencia de Marcel Ruíz en la banca y minutos en el juego ha sido una sorpresa, tras su reciente lesión.

Mientras tanto, Tigres enfrentó su propio desafío en Seattle, buscando el pase a las semifinales contra los Seattle Sounders. Con una serie muy pareja tras el empate 0-0 en la ida, los felinos no dan tregua en el torneo.

Por otra parte, la era André Jardine en el América comienza a tambalearse y los ecos de la eliminación de las Águilas resuenan, al igual que la de Cruz Azul. En Jugando Claro, te traemos todo lo que necesitas saber. Sigue Claro Sports para el análisis más completo de la jornada. No dejes de seguir la cobertura de los equipos mexicanos mientras luchan por avanzar a la siguiente ronda y mantenerse con vida en la competencia más importante de Concacaf.

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