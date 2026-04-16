Es un hecho: Colombia jugará ante Jordania previo al Mundial 2026

Se ha confirmado oficialmente que la Selección Colombia se medirá ante Jordania siete días antes de su debut en el Mundial 2026.

Once titular de Colombia contra Francia | FCF.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. Las selecciones clasificados y los futbolistas que sueñan con jugarla siguen de reojo todo el conteo regresivo para el comienzo de la cita orbital. En ese proceso, la Selección Colombia ha confirmado un partido amistoso previo a su debut en el Mundial 2026.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo jugará un partido amistosos ante Jordania. El juego será siete días antes del debut mundialista ante Uzbekistán. Ambas selecciones han pactado el enfrentamiento para el 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, a partir de las seis de la tarde, horario colombiano.

Colombia vs Jordania | @FCFSeleccionCol

Este será el último duelo de preparación que la ‘tricolor’ tendrá antes de su participación en el Mundial 2026. Los colombianos harán parte de la serie “Countdown to ’26′” que reúne a cuatro equipos, Suiza, Australia, Jordania y Colombia. Suizos y australianos se medirán el 6 de junio y los otros dos equipos al día siguiente. Después de dicho enfrentamiento la Selección Colombia se trasladará a su campamento base para la Copa Mundial que será en Guadalajara, México.

Calendario de Colombia en el Mundial 2026

Todos los hogares colombianos ya tienen tres fechas tachadas en su calendario. Los primeros tres partidos del equipo que representan a más de 50 millones de ‘cafeteros’ en el Mundial 2026. El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México a partir de las nueve de la noche, con una gran posibilidad que este abarrotado de hinchas de la ‘tricolor’.

Luego, la prueba será en Guadalajara, donde la Selección Colombia se verá las caras con la República Democrática del Congo el 23 de junio desde las nueve de la noche, horario colombiano. Allí ya podrá verse una luz de lo que será el futuro próximo para este seleccionado en la cita orbital.

Ahora bien, el último partido de la fase de grupos y el más llamativo de toda esta instancia será el 27 de junio. En el Hard Rock Stadium de Miami, Colombia y Portugal protagonizarán uno de los enfrentamientos que más solicitudes de entradas ha tenido para esta edición 2026.

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