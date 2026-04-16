Agenda deportiva del 16 al 19 de abril: Europa League, Conference League, selección Femenil y regresa la LMB
El fin de semana tendrá la actividad del Tricolor Femenil en las eliminatorias mundialistas, los cuartos de final en las competencias europeas, además de la disputa de los playoffs de la NBA
- América fracasa en Concachampions y agrava su crisis: eliminado por Nashville en el Azteca
- Europa League 2026, cuartos de final en vivo
- Cuartos de final de Conference League 2026 en vivo
El fin de semana llega cargado de actividad y emoción en el deporte internacional, con una agenda marcada por partidos clave en distintas competencias. En Europa, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League definirán a sus semifinalistas con la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final, en duelos que prometen alta intensidad. Por su parte, en el fútbol mexicano se jugará la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde varios equipos buscarán sumar puntos clave para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla, destacando el duelo entre Toluca y América
Además, el calendario deportivo también estará marcado por el esperado inicio de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, con los equipos intentando destronar a los actuales campeones, los Diablos Rojos del México. A esto se suma el arranque de los playoffs de la NBA, una de las etapas más emocionantes del baloncesto, donde los mejores equipos buscarán avanzar en la lucha por el campeonato.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 16 al 19 de abril
En la multiplataforma de Claro Sports tendremos varios eventos que no te puedes perder. Las eliminatorias europeas serán las protagonistas con los cuartos de final de la Europa League y Conference League. Tendremos el partido de Necaxa ante Tigres de la jornada 15 de la Liga MX y el partido de Guillermo Ochoa con el AEL Limassol ante Enossi Neon. Por otro lado, la selección mexicana femenil sigue en la pelea por la clasificación mundialista, cuando reciba en el Nemesio Diez a Puerto Rico con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Nos trasladeremos hasta el golf con toda la coberturas del LIV Golf México City. Mientras que en el diamante tendremos la Liga Méxicana de Béisbol con el debut de los Diablos Rojos del México.
Jueves 16 de abril
- 10:45 | Fútbol | Conference League | AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-3) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Nottingham Forest vs Porto | Cuartos de final | Vuelta (Global 1-1) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Aston Villa vs Bologna | Cuartos de final | Vuelta (Global 3-1) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | AEK Athens vs Rayo Vallecano | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-3) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | Strasbourg vs Mainz | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-2) | Claro Sports
- 13:15 horas | Golf | LIV Golf México City | Ronda 1 | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 20:00 | Béisbol | LMB 2026 | Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México | Claro Sports
Viernes 17 de abril
- 9:50 | Fútbol | Liga de Bélgica | AEL Limassol vs Enossi Neon | Claro Sports
- 12:15 | Golf | LIV Golf México City | Ronda 2 | Claro Sports
- 14:30 | Longines Global Champions Tour Gran Premio de Mexico | Claro Sports
- 20:15 | Béisbol | LMB | Acereros de Monclova vs Charros de Jalisco | Claro Sports
Sábado 18 de abril
- 11:45 | Golf | LIV Golf México City | Ronda 3 | Claro Sports
- 15:45 | Longines Global Champions Tour Gran Premio de Mexico | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Tigres UANL | Jornada 15 | Claro Sports
- 19:00 | Béisbol | LMB | Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco | Claro Sports
Domingo 19 de abril
- 12:05 | Golf | LIV Golf México City | Ronda 4 | Claro Sports
- 17:40 | Longines Global Champions Tour Gran Premio de Mexico | Claro Sports
- 18:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs El Águila de Veracruz | Claro Sports
Jueves 16 de abril: La Europa y Conference League definen los cuartos de final
- 10:45 | Fútbol | Europa League | Celta Vigo vs SC Freiburg | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-3)| ESPN y Disney Plus
- 10:45 | Fútbol | Conference League | AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-3) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Real Betis vs Braga | Cuartos de final | Vuelta (Global 1-1) | ESPN y Disney Plus
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Nottingham Forest vs Porto | Cuartos de final | Vuelta (Global 1-1) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Europa League | Aston Villa vs Bologna | Cuartos de final | Vuelta (Global 3-1) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | AEK Athens vs Rayo Vallecano | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-3) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | Strasbourg vs Mainz | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-2) | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Conference League | Fiorentina vs Crystal Palace | Cuartos de final | Vuelta (Global 0-3) | ESPN y Disney Plus
- 13:15 horas | Golf | LIV Golf México City | Ronda 1 | Claro Sports
- 19:00 | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports
- 20:00 | Béisbol | LMB 2026 | Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México | Claro Sports
Viernes 17 de abril: Guillermo Ochoa y el Limassol se juegan los tres puntos y Mazatlán recibe a Pumas
- 9:50 | Fútbol | Liga de Bélgica | AEL Limassol vs Enossi Neon | Claro Sports
- 12:15 | Golf | LIV Golf México City | Ronda 2 | Claro Sports
- 17:30 | Básquetbol | NBA | Charlotte Hornets vs Orlando/Philadelphia | Play-In | Amazon Prime
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Atlético de San Luis vs Pumas | jornada 15 | ESPN, Disney Plus y Vix
- 19:00 | Fútbol | Liga MX | Mazatlán vs Querétaro | jornada 15 | FOX y Azteca 7
- 20:00 | Básquetbol | NBA | Warrriors/Clippers vs Suns | Play-In | Amazon Prime
- 20:15 | Béisbol | LMB | Acereros de Monclova vs Charros de Jalisco | Claro Sports
Sábado 18 de abril: Chelsea y Man United se roban los reflectores
- 5:30 | Fútbol | Premier League | Brentford vs Fulham | FOX One
- 11:00 | Básquetbol | NBA | Raptors vs Cavaliers | Playoffs | Amazon Prime
- 11:45 | Golf | LIV Golf México City | Ronda 3 | Claro Sports
- 13:00 | Fútbol | Premier League | Chelsea vs Manchester United | FOX One
- 13:00 | Básquetbol | NBA | Timberwolves vs Nuggets | Playoffs | Amazon Prime
- 14:30 | Fútbol | MLS | Colorado vs Inter Miami | Semana 8 | Apple TV
- 15:00 | MMA | UFC | Gilbert Burns vs Mike Malott | Paramount Plus
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Tigres UANL | Jornada 15 | Claro Sports
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Club Tijuana | Jornada 15 | Canal 5 y Azteca 7
- 18:00 | Fútbol |México vs Puerto Rico | 18 de abril | eliminatorias mundialistas | ESPN y Disney Plus
- 18:30 | Básquetbol | NBA | Rockets vs Lakers | Playoffs | Amazon Prime
- 19:00 | Béisbol | LMB | Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco | Claro Sports
- 19:05 | Fútbol | Liga MX | Monterrey vs Pachuca | Jornada 15 | Canal 5 y Azteca 7
- 19:07 | Fútbol | Liga MX | Guadalajara vs Puebla | Jornada 15 | Amazon Prime
- 21:06 | Fútbol | Liga MX | León vs Juárez | Jornada 15 |FOX One
- 21:10 | Fútbol | Liga MX | Club América vs Toluca | Jornada 15 | Canal 5 y VIX
Domingo 19 de abril: El Milán se enfrenta al Verona
- 7:00 | Fútbol | Serie | Verona vs Milan | ESPN y Disney Plus
- 7:00 | Fútbol | Premier League | Everton vs Liverpool | HBO Max
- 9:30 | Fútbol | Premier League | Manchester City vs Arsenal | HBO Max
- 12:05 | Golf | LIV Golf México City | Ronda 4 | Claro Sports
- 12:45 | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Lyon | Ligue | ESPN
- 17:00 | Fútbol | Liga MX | Santos Laguna vs Atlas | Jornada 15 | ESPN y Disney Plus
- 17:00 | Fútbol | MLS | LAFC vs San José Earthquakers | Apple TV
- 18:00 | Béisbol | LMB | Conspiradores de Querétaro vs El Águila de Veracruz | Claro Sports