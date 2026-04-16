¡El ’10’ es propietario! Messi es nuevo dueño del Cornellà

El argentino es el nuevo propietario de la UE Cornellà. El club de Tercera RFEF buscará fortalecer su infraestructura y proyecto deportivo bajo su liderazgo

El rosarino se pasa al mundo de la gerencia | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi es el nuevo dueño de la UE Cornellà y su irrupción sacude al fútbol semiprofesional español. El club catalán confirmó este 16 de abril que el astro argentino formalizó la adquisición de la entidad, una operación que lo convierte en propietario del histórico equipo del Baix Llobregat. La noticia coloca de inmediato al Cornellà bajo un reflector internacional pocas veces visto para un conjunto de Tercera RFEF.

La UE Cornellà compite en el Grupo V de la Tercera RFEF, cuarta categoría del fútbol español. Marcha en la parte alta de la clasificación y ya tiene asegurada su presencia en la pelea por el ascenso a la Segunda RFEF, un escenario que vuelve todavía más relevante la llegada del campeón del mundo al mando del proyecto.

En su comunicado oficial, la entidad presentó esta compra como el inicio de una nueva etapa con visión de largo plazo. El texto explica que el plan contempla impulsar el crecimiento deportivo e institucional, reforzar la estructura del club y sostener la apuesta por el talento, todo bajo una fórmula que combina ambición, sostenibilidad y arraigo. No se trata, por tanto, de un golpe mediático aislado, sino de una declaración de intenciones sobre el futuro de la institución.

🚨 ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la #UECornellà 🙌



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Messi y su vínculo con Cataluña

El movimiento también tiene una carga simbólica por la relación de Messi con Barcelona y con el fútbol catalán. La UE Cornellà subraya que esta operación refuerza el vínculo del argentino con la ciudad y con la región, una conexión nacida durante su etapa como figura del FC Barcelona y que ahora toma forma empresarial en un club con fuerte identidad local y vocación formativa.

Si algo busca destacar el Cornellà en esta nueva era es su prestigio como cantera. En el comunicado, el club presume el paso de futbolistas como David Raya, Jordi Alba, Javi Puado, Keita Baldé, Aitor Ruibal e Ilie Sánchez, nombres que sirven para explicar por qué la institución ha construido reputación dentro del fútbol catalán y nacional. Esa tradición encaja con la idea de desarrollar talento joven que acompaña el desembarco de Messi.

La compra, además, encaja con el perfil de futuro que el propio Messi había dejado entrever en meses recientes. Antes de este anuncio, distintas informaciones recogían que el argentino veía con interés convertirse en propietario de un club más que en entrenador cuando llegue el retiro, una pista que ahora encuentra forma concreta con la adquisición de la UE Cornellà.

En lo inmediato, el gran reto será convertir el impacto del nombre en una estructura competitiva y estable. El objetivo de Messi pasa por llevar al club hacia el profesionalismo con una estrategia inversora potente y cuidada, algo que obligará a traducir la expectativa mundial en decisiones deportivas, institucionales y económicas que sostengan el crecimiento del Cornellà más allá del efecto del anuncio.

La llegada de Messi al Cornellà abre una historia inesperada, pero con enorme potencial narrativo y deportivo. Un club fundado en 1951, habituado al trabajo silencioso de formación, queda ahora ligado al futbolista más influyente de su era. Desde hoy, la UE Cornellà deja de ser solo un nombre reconocible en el fútbol catalán para convertirse en un proyecto seguido por todo el mundo, con la presión y la oportunidad que eso implica.

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