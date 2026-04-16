Los Diablos Rojos del México, en busca de un tricampeonato histórico en la LMB

Robinson Canó regresa una campaña más buscando una hazaña histórica para la pelota caliente mexicana

Los Diablos quieren hacer historia en la LMB | Imago7

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) trae consigo una de las metas más ambiciosas en la historia reciente de los Diablos Rojos del México: alcanzar el segundo tricampeonato en la historia del circuito. Si bien los Industriales de Monterrey (hoy conocidos como Sultanes) lograron este hito en 1947, 1948 y 1949, los Diablos buscan ahora emular esa proeza histórica, después de haber conquistado el título en 2024 y 2025, y consolidarse como uno de los equipos más dominantes de la LMB.

La historia de la LMB cuenta con 101 años de existencia, pero el tricampeonato ha sido un logro extremadamente raro. El equipo regiomontano de los años 40, bajo el mando del legendario Lázaro Salazar, permanece como el único en alcanzar tres títulos consecutivos, un logro que los Diablos Rojos aspiran a replicar. Sin embargo, la tarea es complicada, ya que muchos equipos están reforzando sus filas para intentar frenar el dominio de los capitalinos.

Refuerzos clave para la temporada 2026

Para afrontar este desafío, los Diablos han sumado una serie de refuerzos de lujo que, junto a la base sólida del equipo, buscarán garantizar una temporada histórica. Maikel Franco, Jon Singleton, Luis Avilés y Franklin Barreto son solo algunos de los nuevos nombres que se incorporan a la plantilla, aportando experiencia y poder a la ofensiva escarlata. Franco, quien cuenta con una amplia trayectoria en las Grandes Ligas, llega para reforzar la esquina caliente. El dominicano, de 33 años, acumuló 130 jonrones durante su paso por las mayores y es conocido por su capacidad para conectar pelotas largas, lo que le da una dimensión adicional al lineup de los Diablos.

Lorenzo Bundy, con una gran responsabilidad en los hombros | Imago7

Por su parte, Jon Singleton, quien regresó al equipo después de una exitosa incursión en la Gran Carpa, será una de las piezas más esperadas. Singleton, de 34 años, mostró su potencial con un impresionante promedio de .321 en su temporada de 2021 con los Diablos, y ahora regresa con el objetivo de sumar más poder al ataque y contribuir al objetivo de un tricampeonato.

Una ofensiva que busca mantener su alto nivel

La ofensiva de los Diablos se presenta nuevamente como una de las más potentes de la liga. Carlos Sepúlveda, quien se coronó campeón de bateo en 2025 con un impresionante .395, será una de las piezas clave para la temporada. Además, su versatilidad en el campo, con capacidad para robar bases y generar oportunidades, será crucial para el equipo. La presencia de Robinson Canó también es un factor determinante. El veterano cañonero, quien ha sido pieza fundamental en los últimos títulos de los Diablos, continuará siendo una de las estrellas del equipo. Con su contacto y su capacidad para generar carreras, Canó será esencial en la alineación de Bundy.

Juan Carlos Gamboa, quien también viene de una temporada destacada, será el encargado de la defensa en el campo corto. Gamboa, quien en 2025 rompió récords defensivos y se mostró imparable con el bate, será una pieza esencial tanto a la defensiva como a la ofensiva. Junto a él, Julián Ornelas, quien regresa del Clásico Mundial de Beisbol 2026, buscará continuar su sobresaliente carrera en la LMB, tras liderar el circuito en varias estadísticas en años anteriores.

Ornelas, uno de los consentidos de la afición escarlata | Imago7

La receptoría y la defensa escarlata

En la receptoría, Francisco Mejía y Carlos Pérez se dividirán el trabajo detrás del plato, ambos aportando experiencia y solidez al equipo. Mejía, quien sorprendió con su gran actuación en 2025, tiene el talento suficiente para manejar a los lanzadores de la mejor manera. Pérez, por su parte, llegará tras un debut explosivo con los Diablos, con un promedio de bateo de .351 y 18 cuadrangulares en 2025, lo que lo convierte en una pieza clave tanto en el plato como en la defensa.

Lanzadores de gran calibre

En cuanto al pitcheo, los Diablos han reforzado su rotación con nombres de gran experiencia, tanto en la LMB como en las Grandes Ligas. Ricardo Pinto, quien debutó en la LMB en 2023, ha demostrado gran potencial y será una pieza importante en la rotación de abridores. James Kaprielian, quien llega de las Grandes Ligas, es otro de los refuerzos destacados, con 58 aperturas en las mayores y un historial de gran desempeño como abridor. Además, Shane Greene, un lanzador experimentado de 37 años, se une al equipo tras una destacada carrera en las Grandes Ligas, donde sumó 67 salvamentos y tendrá un rol importante en la rotación.

Tomohiro Anraku, el cerrador japonés, continúa siendo uno de los mejores relevistas del equipo. Tras liderar la liga en salvamentos con 22 en 2025, Anraku se perfila como la pieza clave para cerrar los juegos importantes. Con un bullpen que también incluye a Gerardo Reyes, Nick Vespi y Justin Courtney, los Diablos cuentan con un cuerpo de relevistas que promete mantener la ventaja en los momentos cruciales de la temporada.

La búsqueda del tricampeonato: Un reto histórico

La temporada 2026 será una prueba histórica para los Diablos Rojos del México, quienes no solo buscan mantener su dominio en la LMB, sino también conquistar un tricampeonato que los consolidaría como una dinastía en la historia del beisbol mexicano. Con un roster lleno de talento y experiencia, y un cuerpo técnico que sigue perfeccionando cada detalle, la escuadra escarlata está lista para enfrentar los retos de la temporada. Los Diablos saben que la competencia será dura, pero su objetivo es claro: escribir un nuevo capítulo en la historia del beisbol mexicano.

En la recta final de la temporada, los Diablos Rojos del México tienen en sus manos la oportunidad de alcanzar un logro que pocos en la historia han logrado. Con la mira puesta en el tricampeonato, el equipo se prepara para enfrentar a los mejores de la LMB y seguir demostrando por qué son uno de los clubes más exitosos de la liga. Sin duda, el 2026 será un año lleno de emociones y expectativas, donde los Diablos buscarán hacer historia una vez más.

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