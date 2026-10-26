Claro Sports por W Radio, en vivo | Lunes 26 de octubre

Publicado por Claudio Landucci

El mejor programa deportivo en México lo tenemos nosotros: Claro Sports por W Radio de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas

Claro Sports por W Radio es el punto de encuentro para quienes viven y disfrutan el deporte. De lunes a viernes, durante dos horas, llevamos a nuestra audiencia las noticias que marcan la agenda deportiva en México y el mundo, con análisis, entrevistas exclusivas, debates y las voces de los protagonistas de cada disciplina.

Bajo la conducción de Nicolás Romay, el programa reúne a un equipo de periodistas y especialistas integrado por Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán. De 15:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, acompáñanos a través de W Radio y nuestras plataformas digitales para conocer, analizar y debatir todo lo que sucede en el mundo del deporte.

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