Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs Kalamata en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 8

El conjunto de El Pireo recibe a Kalamata en la jornada 8, Armando González llega con la mira puesta en el gol

Olympiacos vs Kalamata en vivo el partido de la Hormiga González | Claro Sports

Armando González continúa su primera temporada en el fútbol europeo con Olympiacos, que este domingo 25 de octubre recibe a Kalamata en el Estadio Georgios Karaiskakis, dentro de la jornada 8 de la Superliga de Grecia.

El cuadro de El Pireo buscará imponer condiciones frente a un rival al que históricamente ha dominado. Para el delantero mexicano, el encuentro puede representar una nueva oportunidad para sumar minutos y hacerse presente en ataque,

Horario y dónde ver Olympiacos vs Kalamata hoy 25 de octubre en la jornada 8 de la Liga de Grecia

El Olympiacos vs Kalamata se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo, como parte de la jornada 8 de la Superliga de Grecia.

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Últimos resultados del Olympiacos vs Kalamata en la Liga de Grecia

El historial favorece ampliamente al Olympiacos. Kalamata ha enfrentado en 20 ocasiones al conjunto de El Pireo y únicamente consiguió una victoria y un empate, ambos resultados registrados en 1996. Desde entonces, todos sus enfrentamientos han terminado con triunfo rojiblanco.

Entre los antecedentes más destacados aparece el contundente 10-0 conseguido por los rojiblancos en la Copa de Grecia de 2001. La última vez que volvieron a encontrarse fue en los octavos de final de la Copa de Grecia 2019-20, serie que Olympiacos resolvió con un marcador global de 6-1.

15 de enero de 2020 | Copa de Grecia: Olympiacos 4-1 Kalamata

8 de enero de 2020 | Copa de Grecia: Kalamata 0-2 Olympiacos

4 de septiembre de 2001 | Copa de Grecia: Olympiacos 10-0 Kalamata

14 de agosto de 2001 | Copa de Grecia: Kalamata 1-3 Olympiacos

31 de marzo de 2001 | Liga de Grecia: Kalamata 0-1 Olympiacos

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