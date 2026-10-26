Hernán Medford desafía a todos: la promesa que podría marcar su futuro en Saprissa

El conjunto morado acumula tres derrotas fuera de casa en los últimos 15 días.

Hernán Medford, actual entrenador del Saprissa | @SaprissaOficial

Hernán Medford se refirió al presente de Deportivo Saprissa después de la derrota por 2-1 frente a San Carlos, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El entrenador reconoció las dificultades del equipo como visitante, asumió la responsabilidad por sus decisiones y aseguró que mantiene el objetivo de disputar nuevamente la final del campeonato.

El conjunto morado acumula tres derrotas fuera de casa en los últimos 15 días, luego de perder ante Escorpiones, Cartaginés y San Carlos. Esta situación aumentó los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo, que también afronta una semana importante en el plano internacional.

Medford explicó que las modificaciones realizadas en la alineación estuvieron relacionadas con la acumulación de partidos y el desgaste de sus futbolistas. Saprissa había viajado recientemente a El Salvador para enfrentar a Luis Ángel Firpo, situación que influyó en la planificación del compromiso ante San Carlos.

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“Tal vez el plan no nos salió, pero son cosas que pasan”, manifestó el entrenador sobre el resultado. Posteriormente, reconoció su responsabilidad en la elección de los titulares: “Yo asumo la responsabilidad, ¿verdad?, porque yo soy el que pone la alineación”.

Hernán Medford promete llevar a Saprissa a otra final

Pese a los resultados recientes, Medford aseguró que la mejor respuesta a los cuestionamientos será conseguir los objetivos deportivos. El técnico considera que todavía tiene posibilidades de disputar el título nacional y clasificar a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

“¿Sabe cómo calla uno toda la situación? Siendo campeón. Clasificando el miércoles a la Concachampions, a la que hace rato no se clasifica”, expresó el entrenador, quien deberá preparar un encuentro decisivo durante los próximos días.

Saprissa recibirá a Luis Ángel Firpo el miércoles 28 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa, por la vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana. La serie permanece igualada después del empate 0-0 en territorio salvadoreño, donde el portero Abraham Madriz realizó nueve atajadas.

El entrenador también respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación y diferenció las críticas periodísticas de las exigencias de los seguidores. “Le tienen que dar a uno con todo. Dele con todo, pero una más, una menos… Y se lo digo de verdad: no me importa lo que critiquen ustedes. A la afición sí la respeto, sí hay que darle resultados; a ellos sí”, afirmó.

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Además, Medford recordó el escenario que encontró cuando asumió la dirección técnica del conjunto tibaseño. Según explicó, logró modificar la situación deportiva del club y conducirlo hasta la definición del campeonato anterior, pese a encontrarse inicialmente fuera de los primeros puestos.

“Cuando yo llegué, este equipo era séptimo y lo llevé a jugar la final. Este año lo voy a llevar a la final otra vez”. Con estas declaraciones, Medford ratificó sus aspiraciones en Saprissa, que buscará recuperar resultados y avanzar a la competición continental.

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