Sporting CP vs Académico Viseau en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 9

El conjunto de la capital (tercero general) recibe a un sorpresivo cuadro de Viseu que se encuentra en el sexto puesto

Horario y dónde ver Sporting CP vs Académico Viseau hoy 25 de octubre en la jornada 9 de la Liga de Portugal

El partido de emtre las escuadras del Sporting Club de Portugal y Académico Viseau se realizará el domingo 25 de octubre en el marco de la jornada 9 de la Primeira Liga dando comienzo a las 14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. El partido se podrá ver a través de Claro Sports Premium.

Últimos resultados del Sporting CP vs Académico Viseau en la Liga de Portugal

En el siglo pasado, ambos equipos compartieron cancha en la liga regular un total de 8 veces con un balance ampliamente favorable para los Leones

Victorias del Sporting CP: 5

5 Empates: 2

2 Victorias del Académico de Viseu: 1

Para encontrar partidos entre las plantillas principales absolutas en la Primeira Liga, hay que remontarse a finales de los años 80, antes del descenso histórico del Viseu:

8 de abril de 1989: Sporting CP 2 – 0 Académico de Viseu

Sporting CP 2 – 0 Académico de Viseu 27 de noviembre de 1988: Académico de Viseu 0 – 3 Sporting CP

El partido programado para hoy en el Estadio José Alvalade cortará oficialmente esa racha de 37 años sin enfrentamientos en el máximo circuito.