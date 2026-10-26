¡Crisis defensiva en el Barcelona! las alternativas de Flick ante una plaga de lesiones

La lesión de Xavi Espart agrava las bajas de Koundé, Eric Garcia y Christensen. De Jong, Rodri y cinco canteranos aparecen como alternativas

Las alternativas defensivas que tiene el Barcelona | Claro Sports

El Barcelona enfrenta una de sus situaciones más delicadas de la temporada. La lesión de Xavi Espart, quien estará siete semanas de baja por un problema en el tobillo derecho, ha dejado a Hansi Flick con apenas cuatro defensas disponibles del primer equipo.

El canterano, de 19 años, sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho y su recuperación podría extenderse hasta mediados de diciembre. Alejandro Balde ingresó por el costado izquierdo y João Cancelo tuvo que desplazarse al lateral derecho.

La ausencia se suma a las de Jules Koundé, Eric Garcia y Andreas Christensen, bajas que obligan al entrenador alemán a buscar soluciones de emergencia en un momento decisivo del calendario, con tres partidos por disputar antes del próximo parón internacional.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid.



El tiempo estimado de baja es de… pic.twitter.com/T318E0ZwyL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2026

¿Cuándo regresarán Koundé, Eric Garcia y Christensen de sus lesiones?

La recuperación de los futbolistas lesionados será determinante para definir las decisiones de Flick durante las próximas semanas. Aunque algunas ausencias podrían resolverse antes del parón internacional, el cuerpo técnico todavía no tiene garantías de recuperar a todos sus defensores para los siguientes compromisos.

Jules Koundé sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para el Clásico. Su evolución ha sido favorable y existe la expectativa de que pueda reaparecer frente al Alavés, el próximo 31 de octubre, aunque todavía no cuenta con el alta médica.

El panorama de Andreas Christensen también es relativamente optimista. Flick reconoció que el danés podría regresar durante la próxima semana, por lo que su reincorporación se contempla después del encuentro contra el Alavés, posiblemente para los compromisos frente al Aston Villa o el Atlético de Madrid.

Eric Garcia presenta una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho, con un periodo de recuperación estimado originalmente entre tres y cuatro semanas desde el 18 de octubre. Aunque los plazos podrían permitirle acercarse al alta durante los primeros días de noviembre, su regreso después del parón internacional aparece como el escenario más prudente.

Espart representa la ausencia más prolongada. Las siete semanas de recuperación previstas colocan su posible regreso alrededor del 14 de diciembre, por lo que se perdería buena parte de los compromisos restantes del año.

El calendario del Barcelona antes del parón internacional

Después de perder sus dos últimos encuentros, el Barcelona necesita recuperar resultados en LaLiga y la Champions League, mientras Flick intenta reconstruir la defensa Los azulgranas disputarán tres encuentros antes del parón de noviembre, con dos compromisos como locales y una visita al Atlético de Madrid.

Sábado 31 de octubre: Barcelona vs Alavés | LaLiga

Martes 3 de noviembre: Barcelona vs Aston Villa | Champions League

Domingo 8 de noviembre: Atlético de Madrid vs Barcelona | LaLiga

El partido contra el Alavés será la primera prueba para la nueva estructura defensiva. La posible recuperación de Koundé aliviaría considerablemente la situación, mientras que los enfrentamientos ante Aston Villa y Atlético podrían llegar con Christensen nuevamente disponible. Sin embargo, cualquier retraso en las recuperaciones obligaría a Flick a mantener una defensa sin prácticamente posibilidades de rotación.

Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín y Balde: una defensa sin margen de error

La alternativa más inmediata consiste en mantener la estructura que terminó jugando el Clásico: Cancelo por derecha, Cubarsí y Gerard Martín como centrales y Balde en el lateral izquierdo.

Cubarsí y Gerard Martín son los únicos centrales naturales disponibles, mientras que Cancelo se convierte en una pieza indispensable por su capacidad para jugar en ambos costados. El portugués puede alternar entre los dos laterales, aunque su presencia en la derecha parece necesaria ante la ausencia de Koundé y Espart.

La situación de Balde también requiere atención. El español apenas había disputado 28 minutos en dos apariciones antes del Clásico y, después de ingresar frente al Real Madrid, elevó sus registros a 88 minutos en solo tres partidos, de 13 posibles. Aunque su regreso representa una solución importante, todavía se encuentra en un proceso de recuperación de ritmo competitivo.

Frenkie de Jong y Rodri: dos mediocampistas con experiencia como centrales

Más allá de las cuatro opciones naturales, Flick dispone de dos centrocampistas con antecedentes en la última línea. Frenkie de Jong y Rodri han desempeñado funciones de defensa central en sus carreras. El entrenador alemán ha reconocido que ambos pueden ofrecer soluciones en esa zona del campo.

De Jong, que recientemente regresó de una lesión de rodilla y volvió a tener minutos durante el Clásico, ya fue utilizado como central por Ronald Koeman durante la temporada 2020-21. El neerlandés disputó seis partidos en esa posición y el Barcelona ganó los seis encuentros. Su participación se produjo dentro de una línea de tres centrales, acompañado por Clément Lenglet y Óscar Mingueza.

Aquella variante permitía aprovechar la capacidad del mediocampista para conducir desde campo propio, superar líneas de presión y participar en la construcción ofensiva sin abandonar completamente sus responsabilidades defensivas.

Rodri presenta una alternativa diferente, con experiencia tanto en clubes como en selecciones. El español jugó cinco partidos como defensa central durante su etapa con el Manchester City de Pep Guardiola, y también ocupó esa posición durante el Mundial de Qatar 2022.

En aquella Copa del Mundo, disputó todos los minutos de los cuatro encuentros de España, acompañado por Aymeric Laporte o Pau Torres. Su capacidad para organizar la salida de balón, interpretar los espacios y anticipar las acciones rivales lo convierte en una opción viable dentro de la línea elevada que plantea Flick.

Los cinco canteranos que podrían solucionar la crisis defensiva del Barcelona

La Masia aparece como otra de las posibles respuestas a la emergencia. El Barça Atlètic, dirigido por Juliano Belletti, ha comenzado la temporada con seis victorias, un empate y una derrota en ocho jornadas de Segunda Federación.

Álex Campos | 18 años

Es el canterano con mayor presencia en las convocatorias del primer equipo. Flick lo incluyó ante PSG y Real Madrid, aunque todavía no ha debutado oficialmente. Su fortaleza en los duelos y su juego aéreo lo colocan como una de las primeras opciones para reforzar el centro de la defensa.

Hafiz Gariba | 19 años

Ha disputado todos los minutos de las primeras ocho jornadas del filial. Destaca por su potencia física, velocidad y capacidad de anticipación. Ya ha participado en entrenamientos con Flick, aunque todavía no registra minutos oficiales con el primer equipo.

Landry Farré | 19 años

Su principal ventaja es la capacidad para ocupar diferentes posiciones de la defensa. Después de superar una lesión de rodilla que limitó su temporada anterior, ha recuperado continuidad y fue titular en los ocho primeros encuentros del filial.

Guillem Víctor | 19 años

Representa la alternativa más natural para reforzar el costado derecho. Ha sido titular en siete partidos del filial y destaca por su disciplina defensiva, recorrido y capacidad para incorporarse al ataque. También ha trabajado con el primer equipo.

Jordi Pesquer | 17 años

Aunque tiene menos continuidad con el filial, ya participó en encuentros de pretemporada con el primer equipo, incluido el amistoso contra Birmingham City. Su promoción permitiría incorporar un recambio natural para Balde y ofrecer mayor flexibilidad a Cancelo.

La decisión final dependerá de la evolución de los lesionados. El Barcelona podría recuperar a Koundé y Christensen antes del parón internacional, pero hasta entonces Flick deberá elegir entre mantener una defensa sin recambios, reconvertir a De Jong o Rodri y acelerar la incorporación de nuevos talentos de La Masia.

La visita al Atlético de Madrid, el 8 de noviembre, marcará el cierre de este primer tramo de emergencia, mientras que la ausencia de Espart seguirá condicionando las opciones del equipo hasta diciembre.