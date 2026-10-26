Santa Clara vs Benfica en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 9

No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio de Sao Miguel

Benfica y Santa Clara se enfrentan en un duelo de la Liga Portugal 2026-27, dos equipos que buscan mantener su paso en el campeonato. El conjunto de Lisboa llega con tres victorias consecutivas en todas las competencias, después de superar al Vitória de Guimarães, Celtic y Omonia Nicosia. Por su parte, Santa Clara intentará aprovechar su condición de local para regresar al triunfo, luego de caer 3-2 ante Mafra en la Copa de Portugal.

Ambos clubes presentan números positivos en sus últimos cinco compromisos, aunque Benfica llega con una ventaja en el apartado ofensivo. Las Águilas registran cuatro victorias y una derrota, con 13 goles a favor y cinco en contra, mientras que Santa Clara acumula tres triunfos, un empate y una derrota, con 11 anotaciones marcadas y cuatro recibidas. El encuentro pondrá a prueba el rendimiento de ambos conjuntos en la Liga Portugal.

Horario y dónde ver Santa Clara vs Benfica hoy 26 de octubre en la jornada 9 de la Liga de Portugal

El partido de entre las escuadras del Santa Clara y Benfica se realizará este lunes 26 de octubre en el cierre de la jornada 9 de la Primeira Liga de Portugal dando comienzo a las 12:45 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio de Sao Miguel. El partido se podrá ver a través de Claro Sports Premium.

Últimos resultados del Santa Clara vs Benfica en la Liga de Portugal

Santa Clara llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, entre la Liga Portugal y la Copa de Portugal. El conjunto portugués superó 4-0 a Rio Ave, venció 2-1 a Arouca y derrotó 1-0 a Casa Pia, además de empatar sin goles frente al Braga. Su única derrota en este periodo ocurrió el 18 de octubre, cuando cayó 3-2 ante Mafra en la tercera ronda de la Copa de Portugal. En estos cinco encuentros, Santa Clara marcó 11 goles y recibió cuatro, con una diferencia positiva de siete anotaciones. Además, mantuvo su portería sin recibir goles en tres compromisos.

Benfica llega al enfrentamiento contra Santa Clara con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, entre la Liga Portugal y la Europa League. El conjunto de Lisboa venció 2-0 al Milan, superó 2-0 al Vitória de Guimarães y consiguió dos triunfos consecutivos por 4-1 ante Celtic y Omonia Nicosia. Su única derrota en este periodo fue frente al Porto, que se impuso 3-1 el pasado 20 de septiembre.

En sus últimos cinco compromisos, Benfica marcó 13 goles y recibió cinco, con una diferencia positiva de ocho anotaciones. Además, mantuvo su portería sin recibir goles en dos ocasiones y acumula tres victorias consecutivas. En comparación, Santa Clara registra tres triunfos, un empate y una derrota, con 11 goles a favor y cuatro en contra. Ambos equipos sumaron cuatro partidos sin perder en sus cinco presentaciones más recientes, aunque Benfica llega con una racha de victorias más extensa.