Venezuela vs Colombia en vivo fútbol femenil: transmisión semifinal Juegos Centroamericanos 2026

Descubre al equipo que avanzará al juego por el oro de la edición del centenario de la justa centrocaribeña

Venezuela y Colombia se enfrentan en un duelo de alto nivel por un lugar en la final del fútbol femenil de Santo Domingo 2026.

Venezuela y Colombia se enfrentan en las semifinales del torneo de fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un lugar en la gran final en juego. Ambas selecciones buscarán imponer condiciones en un partido que promete intensidad de principio a fin dentro de la recta decisiva del certamen.

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