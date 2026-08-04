Jugando Claro, en vivo | Lunes 3 de agosto

Analizará el próximo inicio de la Leagues Cup 2026, el desafío de los clubes de la Liga MX ante el dominio de la MLS y los nuevos fichajes del Club América

La Leagues Cup 2026 está por comenzar y será el tema central de una nueva edición de Jugando Claro, donde se analizará el desafío que enfrentarán los clubes de la Liga MX para romper el dominio que la MLS ha impuesto en las últimas ediciones del torneo binacional.

La mesa revisará el panorama con el que llegan los representantes mexicanos, las posibilidades de cada equipo, los encuentros más atractivos de la primera jornada y los principales candidatos para pelear por el campeonato. También se debatirá si este puede ser el año en que la Liga MX vuelva a imponerse sobre los clubes estadounidenses en una competencia que ha estado marcada por el crecimiento de la MLS.

La mesa de Jugando Claro también abrirá el debate sobre cuál es el equipo mexicano con mayores posibilidades de terminar con la hegemonía de la MLS y si el América cuenta con el plantel más sólido del futbol mexicano para afrontar ambos desafíos.

Otro de los temas destacados será el mercado de fichajes del América. Las Águilas continúan reforzando su plantel para el Apertura 2026 y en Jugando Claro se analizará el impacto que pueden tener las incorporaciones realizadas por el conjunto azulcrema, así como la forma en que encajarán dentro del proyecto encabezado por Guillermo Almada.

Acompaña a Javi Sol, Dani Cohen, Toño Moreno y Félix Fernández en una nueva edición de Jugando Claro, con el análisis, la polémica y toda la información de la Leagues Cup, la Liga MX y el mercado de fichajes.

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