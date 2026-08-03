México vs Guatemala en vivo fútbol varonil: transmisión fase de grupos Juegos Centroamericanos 2026

Publicado por Marcel Guzmán

El Tricolor juvenil necesita del triunfo y una gran diferencia de goles para asegurar el liderato del Grupo A y el avanzar a semifinales

México y Guatemala se enfrentan este lunes 3 de agosto en un partido decisivo del fútbol varonil sub 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El Tricolor juvenil llega con la necesidad de sumar un resultado que les permita avanzar a las semifinales, por lo que se espera un encuentro disputado y con la clasificación en juego.

El compromiso se celebrará en el Estadio Cibao FC y podrá seguirse en vivo online a través de la multiplataforma de Claro Sports. México buscará mantenerse en la pelea por las medallas, en un duelo que reunirá a dos planteles jóvenes con la meta de asegurar su lugar en la siguiente ronda.

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