Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado gimnasia artística final all-around varonil en directo

Publicado por Alan Osornio

México estará representado por Isaac Núñez y Mario Rojas en la final del concurso completo varonil de Santo Domingo 2026

La gimnasia artística tendrá una de sus pruebas centrales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la final all around varonil. El concurso completo reunirá a los gimnastas que competirán en los seis aparatos para definir al campeón individual de la disciplina.

Durante la jornada habrá actividad de piso, caballo con arzones, anillos, salto, barras paralelas y barra horizontal. México contará con la participación de Isaac Núñez y Mario Rojas, quienes buscarán mantenerse entre los primeros lugares a lo largo de cada rotación.

Sigue en vivo la final all around varonil desde el Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo Parque del Este. Disfruta cada rutina, consulta el resultado de la competencia y acompaña la participación de los representantes mexicanos mediante la multiplataforma de Claro Sports.

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