Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado voleibol de playa, finales varonil y femenil en directo

México buscará el oro en la rama varonil y el bronce en la femenil durante la jornada que definirá a los campeones regionales

La actividad del voleibol de playa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 llega a su momento decisivo. Después de siete jornadas de competencia en la Arena del Malecón Deportivo, quedaron definidas las duplas que pelearán por las medallas en las ramas varonil y femenil, con enfrentamientos que prometen un cierre de alto nivel.

En la rama varonil, México disputará el título regional cuando Carlos Ayala y Antonio Vargas enfrenten a los cubanos Damián Gómez y Eblis Veranes en la final por la medalla de oro. Mientras tanto, Puerto Rico y Nicaragua disputarán el bronce. En la competencia femenil, Cuba y Puerto Rico protagonizarán un nuevo capítulo de su intensa rivalidad por el campeonato, mientras que México intentará subir al podio frente a las anfitrionas de República Dominicana en el duelo por el tercer lugar.

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