Conspiradores de Querétaro vs Pericos de Puebla, transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en directo la doble cartelera de partidos del 23 de abril desde el Estadio Hermanos Serdán

Pericos de Puebla recibe a Conspiradores de Querétaro en el Hermanos Serdán y puedes seguir la transmisión de los dos partidos de la Liga Mexicana de Béisbol en vivo por Claro Sports.

El partido del miércoles 22 de abril fue suspendido, así que toca doble cartelera en jueves para terminar la serie entre poblanos y queretanos, que comenzó con victoria 12-11 de Puebla el martes, dejando sobre el terreno a Querétaro en la parte baja de la novena entrada para sumar su primera victoria del año, ya que en su primera serie fueron barridos por Oaxaca en condición de local.

Querétaro también llega con marca de 1-3, por lo que estos dos partidos podrían dejar a un equipo con marca de .500 previo a sus siguientes series, en la que Puebla visitará a Campeche y Querétaro recibirá a los Diablos Rojos del México a partir de mañana viernes 24 de abril.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Conspiradores de Querétaro vs Pericos de Puebla hoy 23 de abril?

La actividad inicia con el primer partido, en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, por nuestra multiplataforma.

¿Dónde ver en vivo el Conspiradores de Querétaro vs Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol?

Los dos partidos de hoy jueves 23 de abril los podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports, comenzando a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

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