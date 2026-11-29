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Detroit vs Atlanta en vivo el WTGL Golf 2026 | Claro Sports

El Motor City Golf Club buscará prolongar su paso perfecto en la temporada inaugural de la WTGL cuando enfrente este domingo 29 de noviembre al Atlanta Drive GC, en el segundo partido de la primera doble cartelera en la historia de la liga. El equipo de Detroit llega como líder de la clasificación con dos victorias en dos presentaciones, la más reciente por 7-6 ante Boston Common Golf en tiempo extra, y tiene la oportunidad de asegurar su boleto a los playoffs con un nuevo triunfo. Del otro lado, Atlanta necesita reaccionar después de su derrota por 8-3 ante Boston en su estreno, por lo que intentará frenar el impulso de uno de los equipos más sólidos del certamen.

Motor City contará con Jeeno Thitikul, Ronni Yin y Brooke Henderson, quien hará su debut en la WTGL, mientras que Atlanta apostará por Charley Hull, Andrea Lee y Minjee Lee, también en su primera aparición en la competición. Los enfrentamientos individuales entre Thitikul y Minjee Lee, Yin y Andrea Lee, así como Henderson y Hull, prometen un atractivo choque de figuras, en una jornada clave para las aspiraciones de ambos clubes.

¿Quién transmite el WTGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Detroit y Atlanta se preparan para un enfrentamiento lleno de intensidad este domingo 29 de noviembre, en un duelo donde ambos equipos buscarán imponer condiciones y quedarse con la victoria. La cita será a partir de las 14:30 horas, tiempo del centro de México, y podrás vivir cada emoción, las jugadas decisivas y todos los detalles de este enfrentamiento a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Qué es WTGL Golf y cuál es el formato de juego?

La Women’s TGL llega como la versión femenina de la innovadora liga de golf tecnológico impulsada por Tiger Woods, Rory McIlroy y Mike McCarley, en colaboración con la LPGA. Su temporada inaugural contará con cinco equipos y 25 golfistas profesionales, en una competición que combina simuladores de última generación con superficies reales para los golpes de juego corto. Cada enfrentamiento consta de 15 hoyos, divididos en dos modalidades: Triples, con nueve hoyos en los que tres jugadoras de cada equipo alternan sus golpes, y Singles, con seis hoyos de duelos individuales en los que cada golfista disputa dos.

Uno de los elementos estratégicos de la competición es el Hammer, un recurso que permite aumentar el valor de un hoyo, aunque el equipo rival tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Las victorias otorgan dos puntos en la clasificación general, mientras que las derrotas en tiempo extra conceden una unidad. La fase regular contempla diez enfrentamientos para cada equipo, con el objetivo de asegurar un lugar en los playoffs de diciembre y luchar por el primer título en la historia de la Women’s TGL.