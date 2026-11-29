Boston busca su segunda victoria consecutiva ante un equipo neoyorquino que recupera a Lydia Ko y presenta a Danielle Kang en su debut en la liga

La temporada inaugural de la Women’s TGL (WTGL) presenta su primera doble cartelera este domingo 29 de noviembre en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, Florida, con el enfrentamiento entre Boston Common Golf y New York Golf Club. El conjunto de Massachusetts llega después de conseguir su primera victoria en la competición, con un contundente 8-3 sobre Atlanta Drive GC, resultado con el que dejó atrás su derrota en tiempo extra frente a Motor City. Ina Yoon, Céline Boutier y Megan Khang serán las encargadas de buscar su segundo triunfo consecutivo.

Por su parte, New York regresa a la actividad después de tres semanas de descanso, tras caer 3-1 ante Los Angeles Golf Club en el partido inaugural del campeonato. El equipo contará con la neozelandesa Lydia Ko, campeona olímpica en París 2024, y la sueca Linn Grant, además de incorporar a Danielle Kang, ganadora de seis torneos del LPGA Tour, quien hará su debut en la competición. Las neoyorquinas afrontarán dos compromisos en tres días, pues el martes se medirán al invicto Motor City, en una semana determinante para sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

¿Quién transmite el WTGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

El enfrentamiento entre Boston Common Golf y New York Golf Club se disputará este domingo 29 de noviembre a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguir toda la actividad a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Qué es WTGL Golf y cuál es el formato de juego?

La Women’s TGL es la versión femenina de la liga de golf tecnológico impulsada por Tiger Woods, Rory McIlroy y Mike McCarley, desarrollada en colaboración con la LPGA. Su temporada inaugural reúne a cinco equipos y 25 golfistas profesionales en una competición que combina simuladores de última generación con superficies reales de juego corto.

Cada enfrentamiento consta de 15 hoyos, divididos en dos modalidades:

Triples (nueve hoyos): tres golfistas de cada equipo alternan sus golpes hasta completar cada hoyo.

tres golfistas de cada equipo alternan sus golpes hasta completar cada hoyo. Singles (seis hoyos): enfrentamientos individuales en los que cada jugadora disputa dos hoyos.

enfrentamientos individuales en los que cada jugadora disputa dos hoyos. Hammer: recurso estratégico que permite incrementar el valor de un hoyo y que puede ser aceptado o rechazado por el equipo contrario.

Las victorias otorgan dos puntos en la clasificación general, mientras que las derrotas en tiempo extra conceden una unidad. La fase regular consta de diez enfrentamientos, con los equipos buscando su clasificación a los playoffs de diciembre.