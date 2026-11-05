El Golf es Claro, en vivo desde Los Cabos | Día 2

El Golf es Claro analiza las sorpresas, el impacto del viento y la actuación mexicana tras la primera jornada del torneo en Los Cabos

Concluyó la primera jornada de competencia en Los Cabos y Esteban Galván analiza en El Golf es Claro los momentos que marcaron el inicio del certamen. El programa pone bajo la lupa las sorpresas que aparecieron en la parte alta de la clasificación, las tarjetas que superaron las expectativas y los jugadores que llegaban como candidatos, pero cedieron terreno desde el comienzo.

El análisis también aborda el impacto del viento costero en las decisiones de los golfistas, los aciertos tácticos durante la parte final de los recorridos y el desempeño de la representación mexicana. Esteban Galván desglosa los principales acontecimientos de esta primera jornada y las claves que pueden marcar el desarrollo del torneo en Los Cabos. Todo el análisis se puede seguir a través de Claro Sports y Claro Sports Premium, con la mejor cobertura deportiva de Latinoamérica.