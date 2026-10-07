Jon Rahm se baja de LIV Golf: rechaza LIV 2.0 y deja en el aire su futuro

El español deja uno de los proyectos más importantes del golf profesional mientras LIV Golf enfrenta una profunda reestructuración

LIV Golf: Jon Rahm se baja del nuevo proyecto. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Jon Rahm no formará parte de LIV Golf en 2027. El español decidió apartarse del proyecto que la organización prepara para la próxima temporada, una determinación que llega mientras el circuito intenta reconstruirse después de entrar en un proceso de reestructuración financiera en Estados Unidos.

La postura del golfista fue expuesta por su abogado, John Beck, durante una audiencia judicial relacionada con el futuro de LIV. La representación de Rahm explicó que el jugador analizó la propuesta para la siguiente etapa y no quedó convencido con las condiciones planteadas. “Ha determinado que esos términos son inaceptables para él”, explicó Beck al referirse a la postura del español.

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Rahm rompe con el nuevo proyecto de LIV Golf

La salida no significa que todos los detalles de la separación estén resueltos. De acuerdo con la representación del jugador, Rahm y LIV trabajan en un acuerdo para terminar su relación, con la posibilidad de recurrir a la vía legal si las partes no alcanzan un entendimiento.

El movimiento coloca a uno de los principales nombres de LIV fuera de los planes para 2027 justo cuando la organización pretende presentar una versión diferente de su modelo. El circuito busca una estructura con mayor participación de los jugadores y una nueva configuración de su calendario.

Jon Rahm deja LIV después de tres años

Rahm llegó al circuito en diciembre de 2023, en uno de los fichajes que modificaron el panorama del golf profesional. El español dejó el PGA Tour y se convirtió en una de las principales figuras de LIV.

Su etapa terminó con tres campeonatos individuales consecutivos, incluido el título de 2026. Ese registro convirtió su salida en uno de los movimientos más relevantes para el circuito en plena reorganización.

Ahora, Rahm tendrá que definir cuál será su siguiente destino competitivo. El jugador mantiene su vínculo con el DP World Tour, mientras que su eventual regreso al PGA Tour dependerá de las condiciones que se establezcan para los golfistas que abandonaron LIV.

¿Por qué Rahm se va de LIV Golf?

La decisión ocurre en un momento de cambio profundo para LIV. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita dejó de financiar el circuito después de la temporada 2026, lo que obligó a la organización a buscar una nueva estructura económica para continuar operando.

En septiembre, LIV recurrió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos como parte de ese proceso de reorganización. El nuevo proyecto contempla una transformación del modelo que llevó al circuito a competir directamente con el PGA Tour.

Para impulsar la siguiente etapa, BC Partners Credit comprometió hasta 300 millones de dólares de financiamiento. La propuesta también contempla una temporada 2027 más corta y un esquema en el que los jugadores tengan participación en la propiedad del circuito y sus equipos.

El futuro de Jon Rahm todavía tiene varias opciones

El siguiente capítulo de la carrera de Rahm todavía no está definido. Su regreso al PGA Tour no sería automático y dependerá de las condiciones que se establezcan después de su salida de LIV. El circuito estadounidense ya abrió una excepción con Brooks Koepka, aunque todavía no existe una confirmación de que Rahm vaya a recibir exactamente el mismo tratamiento.

Mientras tanto, Rahm tampoco disputará el Abierto de España, debido al próximo nacimiento de su cuarto hijo. El español continúa vinculado al DP World Tour, por lo que ese circuito aparece como una de las opciones inmediatas para mantener actividad competitiva.

La salida de Rahm deja así una de las principales incógnitas para LIV Golf 2.0: cómo quedará su plantilla y qué tan atractivo será el nuevo proyecto después de perder a una de sus figuras centrales. Para el español, en cambio, comienza una etapa en la que deberá definir dónde continuará una carrera que ya incluye dos títulos de Grand Slam y el antiguo número uno mundial.