Inter San Carlos vs Cartaginés en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Inter San Carlos vs Cartaginés, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partidazo de este jueves entre Inter San Carlos y Cartaginés, válido por jornada 15 del Torneo Apertura de Costa Rica. El equipo local llega a este cotejo tras consumar su tercera caída seguida, ante Escorpiones y por ende en medio de una crisis de resultados grave para etse tramo del campeonato, mientras que por el contrario, los de Marvin Amarini Villatoro llegan tras superar a San Carlos, marchan segundos y ganando alcanzarían la línea del líder Sporting.

Inter San Carlos ocupa el séptimo lugar con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y seis derrotas. El equipo de Douglas Sequeira viene de perder 3-2 ante Escorpiones como local y acumula tres caídas consecutivas, además de registrar apenas un triunfo en sus últimos siete encuentros.

Por su parte, Cartaginés marcha segundo con 27 unidades, después de nueve triunfos y cinco derrotas. El conjunto de Amarini Villatoro llega tras vencer 3-0 a San Carlos en el Fello Meza, un resultado que lo mantiene en la lucha por el liderato. Los blanquiazules buscarán otra victoria para alcanzar los 30 puntos de Sporting FC, que ya ganó su compromiso de esta jornada y se colocó al frente de la tabla.

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El encuentro entre Inter San Carlos y Cartaginés será el jueves 5 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Carlos Ugalde y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Alineaciones del Inter San Carlos y Cartaginés para la jornada 15, al momento

Inter San Carlos : Antonny Monreal; Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Jonathan Chacón, Adriel Ramos; Óscar Leal, Rachid Chirino, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Joel Campbell; y Erick Torres. DT : Douglas Sequeira.

: Antonny Monreal; Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Jonathan Chacón, Adriel Ramos; Óscar Leal, Rachid Chirino, Wilmer Azofeifa, Yamir Villan, Joel Campbell; y Erick Torres. : Douglas Sequeira. Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós; Luis Flores, Gian Morera, Geancarlo Castro, Manuel Morán; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes del Inter San Carlos y Cartaginés y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

25 de julio de 2026 | Cartaginés 3-1 Inter San Carlos | Torneo Apertura 2026







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