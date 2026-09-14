Álvaro Ortiz gana el Simmons Bank Open y acaricia su llegada al PGA TOUR

El mexicano cerró el torneo en 26 golpes bajo par, resultado que le permitió quedarse con el título en el Vanderbilt Legends Club de Franklin, Tennessee

Álvaro Ortiz brilla en las Finales del Korn Ferry Tour 2026 | @simmons_bank

Álvaro Ortiz dio un paso importante en su camino hacia el PGA TOUR al conquistar el Simmons Bank Open for the Snedeker Foundation, primera parada de las Finales del Korn Ferry Tour 2026. El mexicano cerró el torneo en 26 golpes bajo par, resultado que le permitió quedarse con el título en el Vanderbilt Legends Club de Franklin, Tennessee.

El golfista tapatío completó las cuatro rondas con tarjetas de 65, 61, 65 y 63 golpes, para un total de 254 impactos. Su actuación del domingo terminó por definir el torneo, después de entregar una tarjeta de siete bajo par que le permitió separarse del resto de los contendientes en la lucha por el campeonato.

Ortiz comenzó la última ronda empatado en el liderato con el escocés Sandy Scott, ambos con 19 golpes bajo par. Sin embargo, el mexicano mantuvo su producción durante los últimos 18 hoyos y terminó con una ventaja de cuatro impactos sobre Scott, quien cerró en -22 y ocupó la segunda posición.

El resultado en Tennessee representa la segunda victoria de Álvaro Ortiz en la temporada 2026 del Korn Ferry Tour. Su primer triunfo llegó a finales de mayo en el UNC Health Championship, donde derrotó a Ross Steelman en un desempate para conseguir el primer campeonato de su carrera dentro de este circuito.

La victoria también llega en un momento determinante para sus aspiraciones de alcanzar el PGA TOUR. Ortiz comenzó el Simmons Bank Open ubicado en el puesto 20 de la clasificación de puntos, precisamente la última posición que al término de la temporada concede una de las tarjetas disponibles para competir en el máximo circuito estadounidense durante 2027.

Con el título, el mexicano sumó 600 puntos en la clasificación y fortaleció su posición de cara a los tres torneos restantes de las Finales del Korn Ferry Tour. Será al término de esta fase cuando se definan los 20 jugadores que obtendrán membresía para la siguiente temporada del PGA TOUR.

La temporada de Ortiz ha marcado un cambio respecto a campañas anteriores. Además de sus dos triunfos, el mexicano ha logrado mantenerse dentro de la zona de clasificación durante buena parte del calendario, después de varios años en los que buscó consolidar su lugar dentro de los circuitos de desarrollo del golf estadounidense.

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El triunfo en el Simmons Bank Open coloca a Álvaro Ortiz ante la posibilidad de completar uno de los objetivos de su carrera profesional. Con tres torneos por disputarse en las Finales, el mexicano llegará a la recta final del Korn Ferry Tour con margen en la clasificación y con la mira puesta en asegurar su tarjeta para el PGA TOUR 2027.

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