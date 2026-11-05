¿Está listo Camilo Durán para dar el salto a la élite del fútbol mundial?

El delantero colombiano de 24 años ya acumula 13 goles en la temporada 2026-2027 con el Celtic de Escocia.

Camilo Durán celebra con el Celtic – Russell Cheyne, Reuters.

Ya no es sorpresa que Camilo Durán este en las portadas de los diarios deportivos cada jornada. El delantero ‘cafetero’ de 24 años se dio a conocer con el Qarabag de Azerbaiyán la temporada pasada en la UEFA Champions League. Competición en la que marcó cinco goles y fue la gran revelación colombiana.

Dicha actuación llamó la atención de uno de los clubes más grandes del fútbol escoces, Celtic de Glasgow. Un fútbol donde ya Alfredo Morelos había brillado con la camiseta de Rangers. Así las cosas, la segunda parte del 2026 vio como el joven talento ‘tricolor’ firmaba su primer contrato con un equipo tradicional del fútbol europeo.

Ahora bien, los reflectores nunca pudieron quitarle la mirada a Camilo Durán. Pues, con nada más 20 partidos jugados, ya acumula la módica cifra de 13 goles y cinco asistencias. Es decir, ha estado involucrado en 18 anotaciones en 20 juegos disputados. Una media de casi un gol por partido.

Todos los goles y asistencias de Camilo Durán con el Celtic

El delantero colombiano no ha parado de destacarse desde su llegada al conjunto verdiblanco. En su primera temporada y ni siquiera habiendo llegado a la mitad de la misma ya ha anotado goles en Europa League, Champions League, Liga de Escocia y Copa de la Liga. El sudamericano ya ha concretado tres dobletes con la camiseta del Celtic FC.

Goles de Camilo Durán con Celtic

05.11.2026 | Europa League | Celtic 3-2 Besiktas | Doblete.

15.10.2026 | Europa League | Benfica 4-1 Celtic.

28.10.2026 | Liga de Escocia | Celtic 2-2 Dundee United.

25.10.2026 | Liga de Escocia | Hibernian 1-2 Celtic.

18.10.2026 | Liga de Escocia | Celtic 7-1 Heart.

11.10.2026 | Liga de Escocia | Motherwell 0-2 Celtic.

02.09.2026 | Liga de Escocia | Celtic 3-0 Aberdeen FC.

29.08.2026 | Liga de Escocia | Celtic 2-1 Falkirk FC | Doblete.

15.08.2026 | Copa de la Liga | Dundee United 0-2 Celtic.

19.08.2026 | Clasificatorios Champions League | Celtic 3-0 LASK Doblete.

Asistencias de Camilo Durán con el Celtic

18.10.2026 | Liga de Escocia | Celtic 7-1 Heart | Doblete de asistencias.

05.09.2026 | Liga de Escocia | St. Mirren 1-2 Celtic.

02.09.2026 | Liga de Escocia | Celtic 3-0 Aberdeen FC

09.08.2026 | Liga de Escocia | Kilmarnock 1-5 Celtic.

¿Cómo juega Camilo Durán?

Las principal característica del delantero colombiano es la versatilidad. Camilo Durán es un atacante integro y completo, lo que quiere decir que puede jugar en todas y cada una de las posiciones del frente de ataque. En el Celtic ya se ha desempeñado como delantero centro, extremo por derecha o izquierda y hasta como media punta.

Pese a que su pierna hábil es la izquierda, el futbolista que ya fue convocado a la Selección Colombia maneja a la perfección ambos perfiles. Su casi 1.80 metros de altura, lo hacen tener una estatura apta para ser una referencia de área, pero completamente justa para también fomentar su velocidad con y sin el balón en los pies. Datos, estadísticas y rendimiento que lo dejan muy bien plantado para un posible salto a la élite del fútbol mundial en el próximo mercado de transferencias.

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