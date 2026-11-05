Raphinha, de ser rechazado por la afición a convertirse en referente del Barcelona

El brasileño estuvo cerca de abandonar el club en 2024, pero una llamada de Hansi Flick cambió su futuro y abrió el camino para su continuidad hasta 2028

Raphinha se queda con el Barcelona | Claro Sports

La historia de Raphinha en el Barcelona ha estado marcada por dos escenarios que parecían difíciles de conciliar. Primero, las dudas sobre su rendimiento, los rumores de una transferencia y los cuestionamientos de quienes consideraban que no tenía lugar en el equipo. Después, la llegada de Hansi Flick, un cambio en su participación dentro del campo y una producción ofensiva que terminó por modificar su situación en el club.

El brasileño pasó de considerar su salida del Barcelona a renovar su contrato hasta 2030. Su continuidad no siempre estuvo asegurada. Durante el verano de 2024, una oferta del fútbol de Arabia Saudita y las críticas que recibía por sus actuaciones lo llevaron a contemplar la posibilidad de comenzar otra etapa fuera de España.

Sin embargo, una conversación con Flick cambió el rumbo de su carrera. El entrenador alemán le comunicó que formaba parte de sus planes y le pidió que regresara a los entrenamientos antes de tomar una decisión. Aquella intervención terminó por convertirse en el punto de partida de una etapa en la que Raphinha dejó de ser uno de los nombres señalados para abandonar el club y pasó a ocupar un lugar en el proyecto deportivo.

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De las críticas a la posibilidad de abandonar el Barcelona

Raphinha llegó al Barcelona en 2022 procedente del Leeds United, con la intención de consolidarse en el fútbol español. Sin embargo, su rendimiento durante las primeras campañas provocó cuestionamientos entre los aficionados, quienes esperaban una participación en el ataque acorde con las expectativas que generó su fichaje.

En su primera temporada, la 2022-23, el brasileño disputó 50 partidos, anotó 10 goles y repartió 10 asistencias en todas las competiciones. En LaLiga participó en 36 encuentros, con siete anotaciones y ocho pases de gol. En la Champions League jugó cinco partidos sin conseguir marcar ni asistir.

Aunque contribuyó a la ofensiva del equipo, sus registros no terminaron por convencer a una parte de la afición. Las críticas continuaron durante su segunda campaña y, para el verano de 2024, su nombre aparecía entre los posibles jugadores que abandonarían el club.

“Las cosas no estaban saliendo, venía de una temporada por debajo de lo que podía dar y veía a la gente pedirme ir, que no era lo suficientemente bueno para el club”, reconoció en una entrevista con Globo.

Los números de Raphinha en el Barcelona | Claro Sports

El atacante también cuestionó la manera en que se evaluaba su desempeño. Consideraba que su aportación iba más allá de las anotaciones, aunque entendía que los aficionados esperaban una producción goleadora superior.

“Quizás querían 30 goles por temporada, lo cual no es mi estilo. No soy un delantero, soy un jugador que ayuda mucho con el compromiso, con mucha dedicación, mucho trabajo duro, ese es Raphinha. Siempre daré lo mejor de mí”, explicó a ESPN Brasil.

En medio de ese escenario apareció una propuesta de Arabia Saudita que lo llevó a contemplar una transferencia. La oferta representaba una oportunidad económica para él y su familia. “La oferta que recibimos de Arabia Saudí me tentó muchísimo. Habría resuelto no sólo mi vida personal, sino también la de mis padres, mi hijo… y mucha gente”, confesó.

Raphinha llegó a pensar que su etapa en el Barcelona había terminado. No obstante, una conversación con el entrenador que acababa de asumir el cargo cambió su decisión.

Hansi Flick, el entrenador que cambió el futuro de Raphinha

La llegada de Hansi Flick al Barcelona en 2024 representó un punto de inflexión en la carrera del brasileño. Mientras analizaba las ofertas para continuar fuera de España, el técnico alemán se comunicó con él para expresarle que formaba parte de sus planes. “Hansi me llamó y me dijo que me presentara al entrenamiento antes de tomar cualquier decisión, que quería hablar y que contaba conmigo”, recordó Raphinha.

El futbolista decidió quedarse y comenzó una etapa en la que incrementó su producción ofensiva. Bajo las órdenes de Flick, pasó de ser uno de los jugadores señalados para salir a convertirse en un elemento dentro del funcionamiento del equipo.

Su evolución también aparece en el comienzo de la temporada 2026-27. De acuerdo con las cifras proporcionadas por transfermarkt, el brasileño suma 19 goles y tres asistencia en 13 encuentros entre LaLiga y la Champions League. En el campeonato español registra 15 anotaciones en 10 partidos, mientras que en el torneo europeo acumula cuatro goles en tres apariciones.

La diferencia respecto a su primera temporada resulta evidente: en 2022-23 necesitó 50 encuentros para conseguir 10 goles; en el registro parcial de 2026-27 ya suma 19 en apenas 13 partidos. Este incremento en su capacidad goleadora explica el cambio de percepción sobre su rendimiento y respalda la decisión del Barcelona de asegurar su continuidad hasta 2028.

“Obviamente, pensamos en irnos del Barcelona. Pensé que quizá era el momento de irnos, pero luego hablamos con Flick y consiguió convencerme de que me quedara”, señaló el brasileño a ESPN.

El respaldo del entrenador terminó por modificar el rumbo de una carrera que parecía encaminada hacia otra liga.

De las críticas a la renovación: Raphinha cambia su historia en el Barcelona

La transformación de Raphinha no se limitó a sus estadísticas. Su participación en el equipo también le permitió adquirir reconocimiento dentro del fútbol europeo y aparecer entre los candidatos al Balón de Oro, una posibilidad que parecía distante cuando consideraba abandonar el Barcelona.

Sin embargo, el brasileño ha insistido en que los reconocimientos individuales no representan su prioridad. “El Balón de Oro no es un objetivo personal. Estos objetivos son goles, asistencias, ganar títulos para el Barcelona y para la Selección”, aseguró durante su entrevista con Globo.

Su permanencia también refleja la confianza que encontró en Flick, quien apostó por él cuando su futuro estaba rodeado de dudas. El propio futbolista reconoció la importancia de aquella conversación: “Me alegro de que Flick me convenciera”.

La renovación hasta 2030 representa el desenlace de un proceso que comenzó con cuestionamientos sobre su rendimiento y la posibilidad de abandonar el club. Raphinha respondió con goles, asistencias y una participación que modificó su posición dentro del Barcelona.

El jugador que en 2024 estuvo cerca de marcharse por las críticas y una oferta de Arabia Saudita terminó convirtiéndose en uno de los referentes del equipo. Su continuidad ya no se explica por una apuesta a futuro, sino por el rendimiento que ha mostrado desde que decidió quedarse.