¡México tiene nueva representante en la LPGA! Lauren Olivares consigue su tarjeta para 2027

Olivares aseguró su lugar entre las 15 graduadas del Epson Tour después de una temporada con doce top 10

La mexicana confirmó su salto al máximo circuito femenil | @lau.olivares.leon

El golf mexicano tendrá una nueva representante en el máximo circuito femenino durante 2027. Lauren Olivares aseguró oficialmente su tarjeta para competir la próxima temporada en la LPGA Tour después de terminar en el segundo lugar de la Race for the Card del Epson Tour, circuito de desarrollo que entrega membresías a sus mejores jugadoras. La mexicana de 22 años cerró el año con 2,280.442 puntos, sólo detrás de Mirabel Ting, y formará parte de la generación de 15 golfistas que consiguió el ascenso.

La temporada de Olivares estuvo marcada por una regularidad que la mantuvo durante meses entre las primeras posiciones de la clasificación. De acuerdo con los datos oficiales de la LPGA, la originaria de Guanajuato consiguió 12 resultados dentro del top 10 durante su campaña de novata en el Epson Tour, además de acumular 169 mil 700 dólares en ganancias oficiales. Su rendimiento terminó por asegurarle un sitio en la LPGA antes del cierre definitivo de la temporada.

Uno de los momentos que impulsó su campaña llegó en junio, cuando Olivares obtuvo la primera victoria de su carrera profesional en el Great Lakes Championship at The Highlands, en Michigan. La mexicana superó a Kaleiya Romero en un desempate de muerte súbita para levantar el trofeo, un resultado que fortaleció su posición dentro de la Race for the Card y confirmó su adaptación al golf profesional durante su primera temporada completa en el circuito.

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El camino hacia la LPGA comenzó varios años antes en el golf universitario estadounidense. Olivares representó a North Carolina State University y dejó una de las marcas más destacadas de la NCAA: en septiembre de 2023 se convirtió en la primera mujer en la historia del golf universitario en firmar una ronda de 60 golpes, 11 bajo par, durante el Cougar Classic. También ganó tres torneos universitarios y recibió reconocimientos dentro de la Atlantic Coast Conference.

La propia golfista reconoció que durante parte de su trayectoria tuvo dudas sobre la posibilidad de competir profesionalmente. Su participación en el Augusta National Women’s Amateur terminó por modificar esa perspectiva, pese a quedarse a un golpe de superar el corte. A partir de esa experiencia, Olivares entendió que podía competir en escenarios de mayor exigencia y comenzó a construir una estructura para dar el salto al profesionalismo.

Su ascenso quedó confirmado al término del Epson Tour Championship en Indian Wells. Olivares terminó segunda en la clasificación anual y estará dentro de la categoría reservada para las primeras diez graduadas del Epson Tour, una posición que le ofrecerá mejores oportunidades de entrada a los torneos durante su temporada de debut. La LPGA amplió desde 2024 a 15 el número de tarjetas entregadas mediante este sistema de clasificación.

Ahora comienza otra etapa para la mexicana. Olivares será novata de la LPGA Tour en 2027 y tendrá como siguiente objetivo establecerse dentro del circuito que reúne a las principales golfistas del mundo. La jugadora ya señaló que pretende trabajar especialmente en su rutina de putt antes del inicio de la nueva temporada. Después de llegar al Epson Tour apenas en 2026, necesitó sólo una campaña para completar el siguiente paso de su carrera profesional.