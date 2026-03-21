Fórmula E 2026 en vivo: transmisión Carrera del E-Prix de Madrid, hoy 21 de marzo

Sigue toda la emoción de la carrera de la Fórmula E en la multiplataforma de Claro Sports

La emoción del automovilismo eléctrico llega a Madrid con una carrera que promete ser determinante en la temporada. La ronda 6 del campeonato se disputa en el histórico Circuito del Jarama, un escenario que debuta en el calendario y que pondrá a prueba la estrategia de los pilotos con elementos clave como el PIT BOOST, el Attack Mode y la gestión de energía, factores que pueden cambiar por completo el rumbo de la competencia.

El campeonato llega más cerrado que nunca, con diferentes ganadores en las primeras fechas y una lucha intensa por la cima. Pascal Wehrlein lidera la clasificación con 68 puntos, pero con una ventaja mínima que mantiene la presión al máximo. Equipos como Jaguar Racing ya han demostrado su poder con triunfos, mientras que pilotos como Oliver Rowland siguen al acecho con actuaciones constantes. Todo está listo para una carrera donde la estrategia será clave y cualquier error puede marcar la diferencia en la pelea por el campeonato.

¿A qué hora empieza la carrera de la Fórmula E hoy 21 de marzo?

La carrera dará inicio a las 7:30 horas, tiempo de la Ciudad de México cuando pilotos busquen pelear por los primeros lugares de la carrera en Madrid.

¿Quién transmite en vivo la E-Prix de Madrid y dónde ver por TV y online

La transmisión del E-Prix de Madrid se podrá seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports, en donde tendrás cada detalle de la carrera y las reacciones de los pilotos en vivo.

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