Nicolás Larcamón reconoce fatiga en el Cruz Azul por actividad en Liga MX y Concachampions

Los cementeros sumaron su séptimo partido en alrededor de tres semanas. Se dicen satisfechos con el empate ante Mazatlán

El timonel celeste espera la pausa de la Fecha FIFA les ayude a descansar | Imago7

Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina del Cruz Azul se sinceró tras el partido ante el Mazatlán FC de la jornada 12 del Clausura 2026, y externó que su escuadra empieza a sufrir los estragos de intensa actividad en pocos días por su participación en la Liga MX y la Copa de Campeones Concacaf.

“Indudablemente siento que hoy se nos notó un poco el cansancio entre físico y mental, hoy es el séptimo partido en veintiún días y las exigencias de la serie con Monterrey y entremedio el partido contra Pumas con una alta carga emotiva y ni hablar de los viajes empezó a calar en este partido”, mencionó Larcamón.

Ahondando en el tema, el timonel celeste indicó salir satisfecho por el empate en los últimos minutos ante Mazatlán, pues el cansancio del plantel fue una desventaja a lo largo del desarrollo del juego, misma que buscarán revertir luego del receso por el último parón de fecha FIFA previa al Mundial 2026

“Son de esos desarrollos que cuando no estás a los niveles que exige un partido así y cuando bajas cualquier equipo se puede volver muy competitivo. Dado lo apretado del calendario siento que si bien no sumamos y era lo que queríamos, al mismo tiempo tengo la confianza de que el receso nos va a llegar muy bien para volver a la parte caliente del semestre con buena forma futbolística”.

Finalmente, Nicolás mostró su alegría por el anhelado regreso de su guardameta, Kevin Mier, tras más de cuatro meses ausente por lesión, y aprovechó para confirmar la rotación en el arco para los próximos junto con Andrés Gudiño en los siguientes compromisos del certamen local e internacional.

“El regreso de Kevin (Mier) es una buena noticia, siento que cumplió muy bien en el arco más allá de lo poco exigido que estuvo. La posibilidad de tener doble competencia es una buena oportunidad de competir, siento lo mas justo por lo que fue el recorrido hasta la lesión de Kevin y todo lo que asumió ‘Gudi’ decidimos que habrá una rotación en ambas competencias”, sentenció Larcamón.

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