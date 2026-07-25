Fórmula E 2026 en vivo: transmisión carrera del E-Prix S12 de Tokio, hoy 25 de julio

La clasificación de la ronda 14 se disputa en el circuito urbano de Tokyo Big Sight, con Pascal Wehrlein al frente del campeonato

La temporada 2026 de la Fórmula E entra en su tramo final con la primera clasificación del E-Prix de Tokio, correspondiente a la ronda 14 del calendario. La capital japonesa recibirá una doble fecha el sábado 25 y domingo 26 de julio, antes del cierre del campeonato en Londres, con cuatro carreras todavía por disputarse.

¿A qué hora empieza la qualy de la Fórmula E hoy 25 de julio?

La clasificación de la Fórmula E en Tokio comenzará este sábado 25 de julio a las 00:30 horas, tiempo del centro de México. La sesión definirá la parrilla de salida para la carrera 14, programada para las 04:30 horas del mismo día, mientras que el domingo se repetirán ambos horarios para la segunda competencia del fin de semana.

¿Quién transmite en vivo el E-Prix S12 Clasificación Tokio, Japón y dónde ver por TV y online?

La qualy del E-Prix de Tokio podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, tanto en su señal como en sus plataformas digitales. La cobertura comenzará desde la sesión clasificatoria y continuará con la carrera, lo que permitirá seguir la definición de la parrilla y la pelea por los puntos durante la penúltima cita de la temporada.

Pascal Wehrlein llega a Tokio como líder del campeonato con 141 puntos, nueve más que Mitch Evans, quien ocupa la segunda posición con 132. La actividad se realizará en un circuito urbano de 2.582 kilómetros y 18 curvas alrededor del Tokyo Big Sight, trazado que combina rectas con sectores técnicos y que recibirá dos carreras nocturnas durante el fin de semana.

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