Fórmula E 2026 en vivo: transmisión qualy del E-Prix S12 de Tokio, hoy 25 de julio

La ronda 14 se disputa de noche en el circuito urbano de Tokyo Big Sight, dentro de la penúltima fecha doble de la temporada

La temporada 2025-26 de la Fórmula E disputa este sábado 25 de julio la Carrera 14 con el primer E-Prix nocturno de Tokio. La competencia forma parte de una fecha doble que continuará el domingo con la ronda 15, antes de las dos pruebas finales programadas en Londres.

¿A qué hora empieza la carrera de la Fórmula E hoy 25 de julio?

La Carrera 14 del E-Prix de Tokio comenzará a las 04:30 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 19:30 horas de Japón. La actividad se desarrollará en el trazado urbano instalado alrededor del Tokyo Big Sight, con 2.582 kilómetros, 18 curvas, tres rectas y diferentes sectores técnicos.

¿Quién transmite en vivo el E-Prix S12 Carrera 14 Tokio, Japón y dónde ver por TV y online?

La carrera podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que cuenta con la transmisión de las sesiones de la temporada 2025-26. La señal estará disponible mediante sus canales y plataformas digitales para acompañar la salida, las estrategias energéticas y la definición de la ronda 14.

Tokio recibe la penúltima cita doble del campeonato con cuatro carreras pendientes en el calendario. La jornada del sábado tendrá su clasificación horas antes (0:30 horas tiempo del centro de México) y la competencia comenzará a las 04:30 horas, mientras que el domingo se repetirán los mismos horarios para la ronda 15.

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