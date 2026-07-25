Miguel Herrera: “El Atlante debe hacer del Estadio Azteca una fortaleza”

El ‘Piojo’ valoró el empate ante América, el apoyo de la afición y el avance de su equipo, aunque pidió mejorar para sumar triunfos

El estratega de los Potros destacó la identidad del club | Imago7

Miguel Herrera salió conforme con la respuesta del Atlante después del empate 1-1 frente al América, correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. El entrenador destacó la actuación de sus jugadores, el respaldo recibido desde las tribunas y algunos lapsos del encuentro en los que identificó avances en el funcionamiento de su equipo.

Los Potros de Hierro tuvieron que venir de atrás después de que Cristian Borja abrió el marcador al minuto 21. Eugenio Pizzuto consiguió el empate al 65 y permitió que el conjunto azulgrana sumara su primer punto del torneo, luego de comenzar la competencia con una derrota frente al Necaxa.

Miguel Herrera celebra el regreso del Atlante a casa

El partido también representó el regreso del Atlante como local al Estadio Azteca en la Primera División. Herrera puso énfasis en el recibimiento que tuvo el equipo y consideró que el inmueble debe convertirse en una sede en la que el club pueda construir una relación con sus seguidores durante el torneo. “Estamos contentos, la respuesta de la afición fue sensacional, la entrega extraordinaria. Contento de estar en casa, de donde no deberíamos salir por diversos dueños. Contentos”, expresó el técnico después del encuentro. Atlante volvió al máximo circuito durante el Apertura 2026 después de permanecer más de una década fuera de la Liga MX.

La presencia de seguidores de ambos clubes también llamó la atención del entrenador, quien señaló que la asistencia puede mantenerse si el Atlante ofrece una propuesta que conecte con el público y acompaña su desempeño con resultados. “Me encanta, quiere decir que la gente de América y Atlante responde. Felicidades, ojalá lo veamos así. Vamos a trabajar y ser un equipo que dé espectáculo y le guste venir a ver, tratar que vengan a ver. Ojalá sigamos así, se diviertan, vengan a ver y a sacar el resultado”, manifestó.

El funcionamiento del equipo y la presión sobre los jóvenes

Herrera aseguró que terminó tranquilo por la forma en la que su equipo disputó el encuentro, aunque reconoció que todavía existen aspectos por corregir. El entrenador resaltó las oportunidades generadas y pidió que los futbolistas, principalmente quienes comienzan su trayectoria en Primera División, puedan jugar sin cargar con la presión del regreso del club. “Estoy bien, me voy tranquilo con el desarrollo del juego; hubo lapsos muy buenos, generamos oportunidades. Hay mucho que trabajar, que se saquen de la cabeza la presión. Nos veíamos cansados, pero trabajamos a tres mil metros; por el nervio es diferente. Contento por los jóvenes, unos debutando; mucho que trabajar”, explicó.

El estratega también se refirió al trabajo arbitral, aunque evitó extender su postura sobre las decisiones tomadas durante el encuentro. Herrera admitió que desde el área técnica hubo reclamos, pero sostuvo que el Atlante debe concentrarse en su propio rendimiento. “Nosotros en el partido nos calentamos, reclamamos; después hay quien la califique a ella. Nosotros a lo nuestro, que el benjamín de la Primera División paga piso. Concéntrense en lo que ella pite o no”, declaró sobre la actuación de Katia Itzel García, quien fue la árbitra central del compromiso.

El entrenador consideró que el funcionamiento que pretende comienza a aparecer porque la plantilla acumula aproximadamente dos meses de trabajo. Sin embargo, su objetivo será extender durante todo el partido los periodos en los que el Atlante logra ocupar los espacios y generar opciones en el área rival. “Ya se empieza a ver. No empezamos hace 10 días, tenemos dos meses. Lapsos de partido que me encantaron: centros, etcétera. Estamos viendo esas circunstancias, por qué aparece Puente solo, porque nos movemos bien. Se empieza a ver que llegue la gente que hace falta: tres seleccionados que tenemos, que son importantes, que estén listos en Leagues Cup. Espero seguir manteniéndolo los 90 minutos y no por lapsos”, agregó.

La competencia en la portería y los refuerzos del Atlante

Óscar Jiménez fue titular frente al América y participó en el empate conseguido por los Potros. Herrera respaldó su actuación y explicó que su llegada estaba contemplada antes de que apareciera la oportunidad de incorporar al colombiano David Ospina, quien fue anunciado como refuerzo del Atlante después de participar en el Mundial de 2026. “Contento con lo de Óscar, por algo lo trajimos. Yo no dudé en ningún momento sabiendo que iba a tener otro portero; en el camino nos encontramos con la posibilidad de David. Es el menor problema, estaremos bien custodiados. Cuando esté David me romperé la cabeza. Llega Aarón Quirós, nos faltan dos jugadores; estamos haciendo un equipo competitivo que luche”, señaló Herrera.

El entrenador dejó claro que la competencia entre Jiménez y Ospina será una decisión deportiva, pero consideró que contar con ambos guardametas permitirá al equipo tener alternativas durante el Apertura 2026 y la Leagues Cup. También confirmó que la directiva mantiene abierta la búsqueda de dos incorporaciones para completar la plantilla.

Herrera fue cuestionado además por el proceso de Rafael Márquez y manifestó su respaldo para que pueda desarrollar su proyecto. El técnico del Atlante señaló que espera que su colega disponga de las condiciones necesarias para cumplir el ciclo que tiene contemplado. “La situación de Rafa me encanta, ojalá le vaya bien. Lo vamos a apoyar en el Atlante, esperemos esté los cuatro años, complete el ciclo y haga las cosas como piensa. De nuestro lado lo apoyamos, ojalá haya cuerpo técnico como lo necesite”, comentó.

Atlante busca puntos sin renunciar a su identidad

Aunque el Atlante no ha ganado después de sus primeros dos partidos, Herrera sostuvo que el desempeño del equipo le ha dejado señales para continuar con el proceso. La prioridad será transformar esos periodos de buen juego en resultados que permitan mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final. “Vamos a salir a pelear los partidos, trataremos de buscar puntos para clasificar. Son dos juegos sin victoria, pero con un sabor de boca agradable. El torneo es largo, pero tenemos que seguir trabajando por los tres puntos”, afirmó.

Herrera rechazó que el Atlante sea considerado solamente como un equipo procedente de la Liga de Expansión. El entrenador recordó la historia del club en la máxima categoría y el trabajo realizado durante los años en los que compitió en el circuito de plata. “No es de Expansión, fue equipo de Primera División; 100, 99 años estuvimos en Primera, desafortunadamente descendió. Ganaron tres, cuatro en Expansión, es de Primera División, que pelea con jóvenes, con otros jóvenes y extranjeros. El equipo juega bien; no me sabe a victoria, me sabe a empate. Me da gusto el trabajo de los muchachos, momentos de alegría, pero nos falta. Hoy éramos locales en el papel y hay que hacer valer y hacer una fortaleza el estadio”, concluyó.

Te puede interesar