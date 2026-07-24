Ceremonia de Inauguración Juegos Centroamericanos en vivo: transmisión de la apertura de Santo Domingo 2026

Claro Sports transmitirá para México la apertura de los Juegos, con más de seis mil atletas, música, danza, drones y tecnología en el Estadio Olímpico Félix Sánchez

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcará el comienzo oficial de una edición conmemorativa por el centenario de la competencia regional. El acto podrá seguirse en vivo en México a través de Claro Sports, con una cobertura programada para acompañar la llegada de las delegaciones, el espectáculo artístico y el encendido de la llama. La cita es hoy viernes 24 de julio a las 18:00 horas tiempo del centro.

Bajo el lema “Los Juegos Históricos”, la competencia reunirá a más de 6 mil 200 atletas procedentes de 37 países y territorios. Durante 16 días se disputarán pruebas de 40 deportes en instalaciones ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, Boca Chica, Sans Soucí y otros escenarios acondicionados en República Dominicana.

¿A qué hora inicia la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

La transmisión de la Ceremonia de Inauguración comenzará este viernes 24 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se extenderá hasta las 20:30 por la señal de Claro Sports. El acto inaugural está programado para las 20:00 horas de República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, cuyas puertas se abrirán desde las 16:00 horas locales para facilitar el acceso del público.

La producción tendrá una duración aproximada de 90 minutos e incluirá el desfile de las delegaciones, el recorrido final de la Antorcha de los Valores y la apertura formal de la competencia. La llama representará principios como respeto, solidaridad, excelencia, inclusión, amistad y honestidad dentro del movimiento deportivo regional.

¿Quiénes son los invitados especiales para la Inauguración de Santo Domingo 2026?

Los nombres de los artistas nacionales e internacionales invitados permanecen bajo reserva y serán revelados durante la Ceremonia de Inauguración. El Comité Organizador decidió mantener el cartel sin anunciar para conservar el factor sorpresa, por lo que las versiones difundidas antes del espectáculo no cuentan con confirmación oficial.

La puesta en escena contará con más de 900 bailarines, tres escenarios principales y un despliegue de mil 100 drones, de los cuales 100 incorporarán efectos pirotécnicos. También se utilizarán más de 500 láseres sincronizados y cerca de 30 mil pulseras LED para integrar a los asistentes en la presentación visual. Alberto Zayas estará a cargo de la producción general, mientras Waddys Jáquez y Chiqui Haddad asumirán la dirección artística.

¿Quién canta en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano son las participaciones musicales confirmadas para la Ceremonia de Inauguración. Ambos formarán parte de un programa que combinará música en vivo, danza, tecnología y elementos culturales para recorrer episodios de la historia dominicana y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Después de la ceremonia, la actividad se concentrará en las competencias de las diferentes disciplinas. Las delegaciones ya comenzaron su instalación en la Villa Centroamericana y realizan procesos de acreditación, adaptación y entrenamientos antes de iniciar la disputa por las medallas de Santo Domingo 2026.

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