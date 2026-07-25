Almada espera mayor precisión en el América; espera contar con sus seleccionados la próxima jornada

Reconoció que su equipo necesita mejorar su funcionamiento tras el empate contra Atlante; además de asegurar que tiene plena confianza en el trabajo de Henry Martín

Guillermo Almada reconoció que el América todavía debe corregir distintos aspectos de su funcionamiento después del empate ante Atlante en la jornada 2 del Apertura 2026. El entrenador explicó que el equipo tuvo la intención de instalarse en campo contrario, pero las pérdidas de balón y la falta de precisión condicionaron el desarrollo de sus ataques.

El técnico señaló que uno de los puntos que rescató fue la disposición de sus futbolistas para buscar el arco rival durante gran parte del encuentro. Sin embargo, admitió que las equivocaciones impidieron darle continuidad al juego y generar más oportunidades. “Tenemos que seguir mejorando muchas cosas, sobre todo en el juego. Lo que rescato más es la valentía de buscar permanentemente el arco de enfrente. A veces lo hicimos bien, pero muchas veces tuvimos imprecisiones y eso nos quita volumen de juego”, declaró.

De cara al siguiente compromiso, el estratega espera contar con los jugadores que estuvieron concentrados con sus respectivas selecciones. “Seguramente para el próximo partido vamos a tener a los seleccionados. Ellos terminan el trabajo que están haciendo y, si no recibimos ningún percance, ya podemos tenerlos. Son jugadores importantes y nos van a fortalecer como plantilla”, explicó.

El entrenador también se refirió al momento que atraviesa Henry Martín, quien busca recuperar continuidad después de una temporada en la que enfrentó distintas lesiones. “Henry es un líder dentro de la institución, es un ejemplo diario en el entrenamiento y en la entrega. Tuvo una temporada complicada con lesiones y está buscando su mejor rendimiento, que seguramente lo va a encontrar”, afirmó.

Sobre las diferencias entre su propuesta y el ciclo anterior, Almada evitó establecer comparaciones con el trabajo realizado por André Jardine. El uruguayo aseguró que cada entrenador intenta implementar sus conceptos de acuerdo con las características del plantel. “No puedo opinar porque no estaba en la etapa anterior. Siempre digo lo mismo: nadie es mejor ni peor. Uno intenta transmitir una idea con los futbolistas. André fue muy exitoso en el club e indudablemente nosotros transmitimos lo que pensamos que es mejor para este plantel”, señaló.

El entrenador destacó la respuesta que ha encontrado por parte de los jugadores desde su llegada al América, aunque reiteró que el equipo aún se encuentra en una etapa de adaptación. “La disposición de los futbolistas ha sido importante. Tenemos que seguir mejorando y es parte del proceso que estamos viviendo por el poco tiempo que llevamos en el club. Los jugadores han tomado de buena manera la idea futbolística y la han aprendido de buena forma”, apuntó.

Finalmente, Almada sostuvo que el objetivo del América será competir por los títulos, aunque reconoció que el camino durante el Apertura 2026 tendrá obstáculos. También mencionó que la plantilla deberá completarse y recuperar a los seleccionados para contar con más alternativas. “Vamos a intentar ir por lo máximo, como todos los clubes. Esto es un camino espinoso y largo. Si pensamos que el fútbol es todo color de rosa, estamos equivocados, porque los rivales también juegan y hacen cosas, como hizo hoy Atlante”, expresó.

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