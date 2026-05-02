Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue el juego en Yucatán de la multiplataforma de Claro Sports

La serie en Yucatán continúa este sábado con el segundo enfrentamiento entre los Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán, luego de que la novena poblana pegara primero al imponerse 2-0 en el arranque de la serie. Con ese resultado, Pericos buscará mantener el impulso y asegurar la serie, mientras que Leones intentará reaccionar en casa para emparejar las acciones.

Se espera un duelo cerrado nuevamente, donde el pitcheo podría volver a ser protagonista en un enfrentamiento que promete intensidad desde la lomita hasta el último out. Disfruta de todas las emociones en vivo a través de Claro Sports y sigue cada jugada de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán hoy 2 de abril

El segundo juego de la serie entre Pericos y Leones dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el Pericos de Puebla vs Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido de los Pericos de Puebla y Leones de Yucatán se podrá seguir en Claro Sports así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

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