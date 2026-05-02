Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 7

Velocidad pura en el circuito urbano de Antalya: la penúltima oportunidad para los especialistas del esprint masivo

Tras la exigencia de la alta montaña, el Tour de Turquía regresa a la costa para un circuito urbano en la provincia de Antalya. Esta jornada está diseñada para que los trenos de los velocistas tomen el control del ritmo, superando los 45 km/h en un trazado llano que busca una llegada masiva espectacular.

Aunque el terreno parece sencillo, la tensión por la posición y las curvas cerradas mantendrán la adrenalina al máximo durante los 152.8 km de recorrido. Acompaña al pelotón en esta jornada de velocidad en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

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