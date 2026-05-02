Nico Mueller brilla en Berlín y le da triunfo especial a Porsche en la Fórmula E

La victoria tuvo un significado especial al darse en casa de Porsche, que celebró 75 años en el automovilismo y con el suizo al volante del icónico 99X Electric ‘Pink Pig’

Nico Mueller firmó una actuación contundente para conseguir su primera victoria en la Fórmula E durante la séptima ronda del E-Prix de Berlín 2026. El piloto suizo aprovechó cada detalle estratégico para imponerse en una carrera marcada por la gestión de energía y los constantes cambios de liderato.

El triunfo tuvo un significado especial al darse en casa de Porsche, que celebró 75 años en el automovilismo. Al volante del icónico 99X Electric “Pink Pig”, Mueller concretó una jornada perfecta tras varios intentos previos, alcanzando finalmente el primer lugar en su participación número 69 dentro de la categoría.

La carrera en el circuito de Tempelhof comenzó con Edoardo Mortara desde la pole position, manteniendo el liderato en las primeras curvas, aunque rápidamente Oliver Rowland encontró el espacio para superarlo. Desde el inicio, la estrategia energética fue determinante, con varios pilotos optando por conservar batería en las primeras vueltas.

Con el paso de la competencia, el liderato cambió constantemente de manos. Zane Maloney y Maximilian Guenther también se colocaron al frente en distintos momentos, mientras que Lucas di Grassi protagonizó una remontada importante tras avanzar múltiples posiciones en un solo movimiento.

Nico Mueller conquista Berlín en la Fórmula E | @FIAFormulaE

El momento clave llegó durante la ventana de PIT BOOST, donde los equipos apostaron por distintas estrategias. Mientras algunos pilotos optaron por entrar temprano a boxes, otros esperaron para maximizar el rendimiento. Fue en este punto donde Mueller comenzó a perfilar su ataque.

El suizo, que había arrancado sexto, activó el MODO ATAQUE en el tramo final y ejecutó una serie de adelantamientos en la vuelta 29 para colocarse como líder. Su ventaja energética, cercana al 4 por ciento sobre sus rivales, resultó determinante para sostener el ritmo en las vueltas finales.

Nick Cassidy intentó reaccionar y se colocó en la segunda posición tras una buena gestión de su impulso, pero no logró recortar la diferencia. Rowland completó el podio, mientras que Mortara, pese a salir primero, terminó en la cuarta posición, aunque se mantuvo como líder del campeonato.

Con esta victoria, Mueller no solo rompe una racha personal sin triunfos, sino que también consolida el dominio de Porsche en la temporada, manteniéndose al frente en los campeonatos de equipos y constructores. La actividad en Berlín continuará con la segunda carrera del fin de semana, donde la pelea por el título seguirá abierta.

Así queda la clasificación tras la carrera en Berlín

Nico Müller | Porsche Formula E Team | 41:37.851 | 25 puntos Nick Cassidy | Citroën Racing | 41:42.649 | 18 Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 41:43.103 | 15 Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 41:43.749 | 15 Jake Dennis | Andretti Formula E | 41:45.968 | 11 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 41:46.768 | 8 Josep Maria Martí | Cupra Kiro | 41:47.993 | 6 Taylor Barnard | DS Penske | 41:48.380 | 4 Nyck De Vries | Mahindra Racing | 41:48.992 | 2 António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing | 41:50.902 | 1 Maximilian Günther | DS Penske | 41:51.687 | 0 Sébastien Buemi | Envision Racing | 41:52.187 | 0 Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 41:52.447 | 0 Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 41:52.740 | 0 Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 41:53.029 | 0 Joel Eriksson | Envision Racing | 41:53.887 | 0 Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 41:55.046 | 0 Norman Nato | Nissan Formula E Team | 41:55.989 | 0 Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 42:27.532 | 0 Dan Ticktum | Cupra Kiro | 40:20.676 | 0

Así marca el Campeonato de Pilotos

Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 87 puntos Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 83 Nico Müller | Porsche Formula E Team | 75 Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 73 Nick Cassidy | Citroën Racing | 69 António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing | 65 Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 64 Jake Dennis | Andretti Formula E | 58 Sébastien Buemi | Envision Racing | 43 Josep Maria Martí | Cupra Kiro | 25 Dan Ticktum | Cupra Kiro | 22 Joel Eriksson | Envision Racing | 19 Taylor Barnard | DS Penske | 18 Nyck De Vries | Mahindra Racing | 14 Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 10 Maximilian Günther | DS Penske | 8 Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1 Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1 Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 0 Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0

Así marca el Campeonato por equipos

Porsche Formula E Team | 158 puntos Jaguar TCS Racing | 138 Mahindra Racing | 101 Citroën Racing | 79 Nissan Formula E Team | 65 Envision Racing | 62 Andretti Formula E | 58 Cupra Kiro | 47 DS Penske | 26 Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1

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