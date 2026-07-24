Rieleros de Aguascalientes vs Caliente de Durango, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Sigue todos los detalles del encuentro en la multiplataforma de Claro Sports

La Liga Mexicana de Beisbol continúa con la recta final de la temporada 2026 y este viernes comienza una nueva serie entre Caliente de Durango y Rieleros de Aguascalientes, dos equipos de la Zona Norte que llegan con objetivos distintos en la clasificación.

La novena duranguense buscará aprovechar su condición de local para mantenerse en la parte alta de la zona, mientras que Rieleros intentará sumar una victoria que le permita escalar posiciones y mejorar su panorama en la lucha por la postemporada.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Rieleros de Aguascalientes vs Caliente de Durango hoy 24 de julio?

El primer juego de la serie se disputará este viernes 24 de julio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo donde cada entrada puede ser determinante en la recta final de la campaña.

¿Dónde ver en vivo el Rieleros de Aguascalientes vs Caliente de Durango de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Rieleros y Caliente así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir en la multiplataforma de Claro Sports

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