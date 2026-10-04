GT Challenge de las Américas, Puebla en vivo

Disfruta de los Hit 1 y Hit 2 de este certamen de automovilismo que visita por primera vez nuestro país

Vive en vivo el primer y segundo Hit del GT Challenge de las Américas desde el Autódromo Miguel E. Abed, Puebla. Los mejores autos GT3 llegan por primera vez a México.

El GT Challenge de las Américas hace historia con su primera visita a México. Sigue la transmisión del Hit 1 con la participación de exclusivos autos GT3 como el McLaren 720S GT3X, Lamborghini Huracán GT3 EVO2, Porsche, Mercedes-AMG, Ferrari y Corvette.

Desde el Autódromo Miguel E. Abed en Puebla, disfruta una jornada llena de velocidad, competencia y adrenalina con los mejores pilotos y equipos de la región. No te pierdas cada adelantamiento, estrategia de pits y la acción de una de las categorías más importantes del automovilismo latinoamericano.