Estados Unidos vs Canadá: ¡Arranca el partido en Minnesota!

Ambos selectivos esperan terminar sus compromisos dentro de la Fecha FIFA con triunfos al hilo

Estados Unidos vs Canadá, en vivo

¡Bienvenidos a la actividad de la Fecha FIFA de Octubre!

Buenas tardes damas y caballeros. Estados Unidos y Canadá se enfrentarán este martes 6 de octubre en un nuevo capítulo de la rivalidad entre las selecciones de Norteamérica. El partido pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con victorias en sus compromisos anteriores de esta Fecha FIFA y que buscan cerrar la jornada con otro resultado positivo.

El conjunto estadounidense llega después de derrotar 4-1 a Perú, 4-2 a Chile y 3-0 a México, mientras Canadá superó 1-0 a Chile y 2-0 a Perú sin recibir goles. Con estos resultados, ambas selecciones llegan con argumentos para medir su funcionamiento en un partido que también servirá para continuar con sus respectivos procesos.

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¿A qué hora empieza el Estados Unidos vs Canadá por la Fecha FIFA de octubre?

El partido entre Estados Unidos y Canadá comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 6 de octubre. El encuentro corresponde a la jornada de amistosos internacionales.

¿Dónde ver el Estados Unidos vs Canadá hoy 6 de octubre de 2026?

La transmisión del partido estará disponible en Disney+ Premium y ESPN 2. Estados Unidos llega con el plantel disponible después de su victoria ante México, por lo que no reporta nuevas bajas. Canadá tampoco registra nuevas ausencias después de su triunfo frente a Perú, aunque Kyle Larin permanece como duda debido a una lesión lumbar que sufrió antes del encuentro ante los peruanos.

Antecedentes y últimos cinco resultados del USA vs Canadá

Estados Unidos y Canadá llegan a este nuevo enfrentamiento con una serie reciente de partidos en la que ambos equipos han conseguido victorias. En los cinco antecedentes más recientes, Estados Unidos ganó dos encuentros, Canadá se impuso en otros dos y solamente hubo un empate, de acuerdo con los resultados mostrados en la imagen.

El antecedente más reciente fue el 23 de marzo de 2025, cuando Canadá derrotó 2-1 a Estados Unidos en la Concacaf Nations League. Antes de ese partido, Canadá también había ganado 2-1 en un amistoso disputado el 7 de septiembre de 2024, mientras que Estados Unidos había vencido 3-2 en la Copa Oro de 2023.

Últimos cinco enfrentamientos entre Estados Unidos y Canadá

Canadá 2-1 Estados Unidos | Concacaf Nations League | 23 de marzo de 2025

| Concacaf Nations League | 23 de marzo de 2025 Estados Unidos 1-2 Canadá | Amistoso internacional | 7 de septiembre de 2024

| Amistoso internacional | 7 de septiembre de 2024 Estados Unidos 3-2 Canadá | Copa Oro | 10 de julio de 2023

| Copa Oro | 10 de julio de 2023 Canadá 0-2 Estados Unidos | Concacaf Nations League | 19 de junio de 2023

| Concacaf Nations League | 19 de junio de 2023 Canadá 2-0 Estados Unidos | Clasificación Mundial Concacaf | 30 de enero de 2022

Los de la ‘Hoja de Maple’ llegan a este partido después de vencer 1-0 a Chile y 2-0 a Perú, dos encuentros en los que no recibió goles. Ante Perú, además, dominó el desarrollo del partido y limitó las oportunidades del rival, mientras Estados Unidos viene de superar a Perú, Chile y México durante esta Fecha FIFA.

El conjunto estadounidense derrotó 4-1 a los íncas, 4-2 a los andinos y 3-0 a su vecino del sur, por lo que buscará cerrar la ventana internacional con otra victoria. Para Canadá, el objetivo será mantener el funcionamiento que le permitió conseguir dos triunfos consecutivos sin recibir anotaciones.

Las alineaciones probables son Schwake; Freeman, G. Campbell, A. Robinson, P. Miller; Berhalter, Musah; Reyna, C. Sullivan, Tillman y Hall por Estados Unidos. Canadá podría comenzar con Pantemis; Sigur, De Fougerolles, Knight-Lebel, Petrasso; Buchanan, Eustaquio, Choiniere, Shaffelburg; J. David y Larin. La presencia de Larin dependerá de su evolución física.