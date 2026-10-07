Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Luis Suárez: los infaltables para Néstor Lorenzo en la fecha FIFA

El estratega argentino da muestras que buscará ‘sangre nueva’ para la Selección, sin perder la base de jugadores que participaron en el Mundial.

Dávinson Sánchez vs. México/ AFP/ Getty Images/ Jamie Sabau.

La Selección Colombia ya se encuentra jugando con su similar de Perú, en el marco de la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026. Ambos combinados sudamericanos terminan su participación en esta ventaja, último compromiso en el que buscan victoria ya que ninguno ha sumado triunfo hasta el momento.

La ‘Tricolor’ empató ante México el sábado 26 de septiembre y vio la derrota contra Paraguay el 2 de octubre. Mientras tanto Perú cayó goleado a manos de Estados Unidos el 26/09; igualó con los mexicanos 1-1 el 29/09 y volvió a caer ante Canadá el 03/10. Así que de amistoso no tiene nada el duelo en Florida, Estados Unidos.

En cuanto a las toldas colombianas, Néstor Lorenzo aún no ha podido dispersar a los críticos que están en desacuerdo por la renovación del timonel argentino por 4 años, hasta el Mundial del 2030 a jugarse en Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos. Es evidente que el equipo juega mal, pero el timonel se defiende en que la ‘Tricolor’ está viviendo un recambio generacional y que guarden paciencia.

En medio de esa etapa que claramente vive el combinado patrio, dos jugadores importantes dieron un paso al costado: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero renunciaron a la Selección, en un paso al costado que todo el país entendió, tras llegar a 35 y 33 años respectivamente, ambos juegan ahora en la Liga BetPlay.

En medio del recambio generacional del equipo, Lorenzo ha tratado de mantener a la ‘sangre nueva’, algo que se ha visto en estos juegos amistosos FIFA en territorio norteamericano. Pues bien, el estratega tiene claro que hay jugadores importantes y que siempre deben estar. Es el caso de Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Luis Suárez quienes fueron los únicos titulares en estos 3 juegos de preparación.

Dávinson Sánchez, un caso particular e histórico

El nuevo capitán de la Selección Colombia, con su titularidad ante Perú, completó 86 compromisos con el combinado nacional, superando aún más a Freddy Rincón, el coloso de Buenaventura registró 84 juegos. El defensa central es noveno en el ranking de jugadores con más partidos con la ‘Tricolor’ y ahora quiere superar a Carlos Sánchez, la ‘Roca’ es octavo con 88 presentaciones.

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