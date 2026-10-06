México vs Chile en vivo: transmisión previa del partido amistoso en Jugando Claro

La Selección Mexicana vuelve a la cancha para disputar su cuarto partido de la era de Rafael Márquez. Después de dos empates y una derrota, el Tricolor enfrenta a Chile con el objetivo de conseguir su primera victoria bajo las órdenes del técnico mexicano y continuar con la preparación rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

El Memorial Coliseum de Los Ángeles será el escenario de un nuevo encuentro para México, que buscará dejar atrás el resultado ante Estados Unidos y mostrar una respuesta en la cancha. En Jugando Claro tendremos la previa del partido, el análisis de las claves del encuentro y todo lo que rodea a este nuevo compromiso de la Selección Mexicana.

¿A qué hora juega México vs Chile y dónde ver hoy 6 de octubre?

El partido entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre en el Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. El encuentro dará inicio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el México vs Chile? Transmisión online y canales de TV

Los aficionados en México podrán seguir México vs Chile en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, donde estará disponible la transmisión del encuentro.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es una opción para acceder a contenido deportivo exclusivo por medio de YouTube. La membresía tiene un costo de 59 pesos al mes e incluye los partidos de la Selección Mexicana, además de encuentros de futbolistas mexicanos en Europa, como Armando ‘La Hormiga’ González y Santiago Gimenez. También ofrece competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, así como el canal lineal de Claro Sports, con una experiencia sin anuncios ni interrupciones.

La membresía se recomienda contratar desde un navegador web. Para quienes prefieren acceder a eventos de manera individual, algunos contenidos están disponibles mediante Pay Per View (PPV) por 14.50 pesos mexicanos por evento, a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video. En dispositivos Apple, las compras realizadas mediante iOS pueden generar cargos adicionales establecidos por esa plataforma.

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