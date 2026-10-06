¡Van por el título esquivo! Santa Fe confirma cuatro fichajes para la Copa Libertadores Femenina

En la historia de la ‘Gloria Eterna’, ‘Las Leonas’ registran 2 subcampeonatos ante Corinthians en 2021 y 2024.

Santa Fe Femenino/ Vizzor.

Independiente Santa Fe pasó rápidamente la página de la final perdida de la Liga BetPlay Femenina ante Deportivo Cali, no ‘durmió en los laureles’ y confirmó 4 fichajes para la disputa de la opa Libertadores, este martes 6 de octubre lanzó campaña de expectativa y horas después confirmó las caras nuevas para ir por la ‘Gloria Eterna’ que le ha sido esquiva en 2 oportunidades.

¡Nuestro reto continental 🇮🇩 está cada vez más cerca 😍!#Leonas Libertadores 2026 🏆… ¡Muy Pronto 🦁! pic.twitter.com/yozlVP4Qpi — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 6, 2026

Se trata de Manuela González, delantera proveniente de Atlético Nacional; Wendis Cabrera, delantera proveniente de Internacional de Bogotá; Jimena Ospina, arquera proveniente de Internacional de Palmira y Kelly Ibarguen, lateral derecha quien regresa al club y viene de jugar con Atlético Nacional la pasada Liga BetPlay.

Las dirigidas por Ómar Ramírez van por la épica, del certamen que se va a jugar en Quito, Ecuador, en esta edición de la Libertadores, pero también ‘a quitarse la espina’, ya que ‘Las Leonas’ registran 2 subcampeonatos de la ‘Gloria Eterna’, después de perder las finales del 2021 y 2024 contra Corinthians de Brasil AMBAS.

Cuando llega la oportunidad que los clubes colombianos jueguen la Copa Libertadores Femenina, es muy usual que los únicos dos equipos que participan en la cita sudamericana, pidan prestadas un par de jugadoras a los otros clubes del rentado local que no tienen el cupo para jugar el certamen. Sucedió ediciones anteriores, como cuando Catalina Usme jugó la ‘Gloria Eterna’ con Santa Fe en 2018, pero no lo hizo para la Liga.

¿Cuántos equipos colombianos participarán en la Copa Libertadores y sus respectivos grupos?

Para esta edición Colombia tiene estipulados 2 cupos al certamen, años atrás cuando fue local tuvieron 3 plazas. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano tiene estipulado que los 2 equipos que lleguen a la final de la Liga BetPlay Femenina, serán Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, tal como sucedió el año pasado.

Grupo A: Caracas (Venezuela), Colo-Colo (Chile), Corinthians (Brasil) e Independiente Santa Fe.

Caracas (Venezuela), Colo-Colo (Chile), Corinthians (Brasil) e Grupo D: Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay), Universidad de Chile (Chile) y Deportivo Cali.

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