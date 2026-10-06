Argentina vs Benín en vivo: minuto a minuto, goles y resultado de la despedida de Messi hoy 6 de octubre
Lionel Messi se despide de la selección argentina luego de más de dos décadas como seleccionado nacional
Alineaciones del Argentina vs Benín, al momento
Las alineaciones oficiales todavía no han sido confirmadas. De acuerdo con los reportes previos, Lionel Scaloni prepara un equipo con varios de los jugadores que acompañaron a Messi durante los últimos procesos mundialistas, con el propio número 10 como titular en su despedida.
Probable alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Probable alineación de Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr
Argentina vs Benín: ¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de despedida de Lionel Messi?
En México, la despedida de Messi podrá verse en vivo a través de ViX, de acuerdo con la información de Claro Sports. Además, Claro Sports tendrá seguimiento del partido mediante su minuto a minuto con las acciones, estadísticas y principales detalles del encuentro.
En Argentina, el encuentro tendrá transmisión por TyC Sports y Telefe, mientras que TyC Sports también ofrece seguimiento online mediante su plataforma para usuarios habilitados.
Messi en el partido de despedida: ¿A qué hora juegan Argentina vs Benín hoy 6 de octubre?
El partido entre Argentina y Benín comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, este martes 6 de octubre de 2026. En Argentina, el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Fecha: Martes 6 de octubre de 2026
Hora en México: 17:00 horas
Hora en Argentina: 20:00 horas
Estadio: Monumental, Buenos Aires
¡Messi se despide de la selección argentina!
Lionel Messi vivirá este martes 6 de octubre de 2026 una jornada que marcará el cierre de su etapa con la selección argentina. La Albiceleste recibirá a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, escenario elegido para el último partido del capitán después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.
El encuentro tendrá un componente deportivo, pero también estará rodeado por una serie de homenajes preparados por la Asociación del Fútbol Argentino. El Monumental espera recibir a más de 85 mil aficionados, mientras Messi utilizará una camiseta conmemorativa en la noche de su despedida. La AFA también organizó actividades especiales durante la jornada para acompañar el último partido del número 10.
Messi llega a este encuentro después de una trayectoria de 207 partidos y 125 goles con Argentina, además de haber conquistado la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. El delantero cerrará así un ciclo que comenzó hace más de 20 años y que lo convirtió en una de las figuras centrales de la historia de la Albiceleste.
Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs Benín. Aquí podrás seguir las alineaciones, acciones, goles y todos los detalles de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.