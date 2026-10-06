Argentina vs Benín en vivo: minuto a minuto, goles y resultado de la despedida de Messi hoy 6 de octubre

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¡Messi se despide de la selección argentina!

Lionel Messi vivirá este martes 6 de octubre de 2026 una jornada que marcará el cierre de su etapa con la selección argentina. La Albiceleste recibirá a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, escenario elegido para el último partido del capitán después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país.

El encuentro tendrá un componente deportivo, pero también estará rodeado por una serie de homenajes preparados por la Asociación del Fútbol Argentino. El Monumental espera recibir a más de 85 mil aficionados, mientras Messi utilizará una camiseta conmemorativa en la noche de su despedida. La AFA también organizó actividades especiales durante la jornada para acompañar el último partido del número 10.

Messi llega a este encuentro después de una trayectoria de 207 partidos y 125 goles con Argentina, además de haber conquistado la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. El delantero cerrará así un ciclo que comenzó hace más de 20 años y que lo convirtió en una de las figuras centrales de la historia de la Albiceleste.

Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs Benín. Aquí podrás seguir las alineaciones, acciones, goles y todos los detalles de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.