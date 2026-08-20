Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 2, Zona Sur

Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco vuelven al diamante para disputar el Juego 2 de la Serie de Zona Sur de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026. El Estadio Centenario 27 de Febrero será nuevamente el escenario de una eliminatoria que comenzó con máxima tensión y que tiene a la novena oaxaqueña al frente por 1-0. Los locales necesitan reaccionar para evitar viajar a Oaxaca con dos derrotas, mientras los Guerreros buscarán aprovechar el impulso de su primer triunfo para ampliar la diferencia en una serie que promete mantenerse cerrada.

Oaxaca pegó primero al imponerse 2-1 en un Juego 1 dominado por el pitcheo durante seis entradas. La diferencia apareció en la séptima, cuando un lanzamiento descontrolado de Francis Peguero permitió que Leonel Valera anotara la primera carrera y posteriormente Ricardo Valenzuela conectó un doble productor para impulsar a Juniel Querecuto y colocar el 2-0. Los Olmecas respondieron hasta la novena entrada con un cuadrangular solitario de Alan Espinoza, además de colocar la potencial carrera del empate en posición de anotar, pero Enderson Franco logró contener la amenaza y aseguró la primera victoria de los Guerreros.

Ahora, Tabasco tendrá la presión de igualar la Serie de Zona Sur ante su afición, mientras Oaxaca intentará colocarse a dos victorias de avanzar a la siguiente ronda de la postemporada. Este jueves, en el segundo del compromiso, los visitantes mandarán al cerrito a Radhames Liz y del lado de casa Ronnie Williams.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco hoy 20 de agosto?

El juego 2 de la Serie de Zona entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco dará inicio este jueves 20 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Centenario 27 de Febrero.

¿Dónde ver en vivo el Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

Este juego entre Guerreros de Oaxaca vs Olmecas de Tabasco se podrá ver completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, en punto de las 19:30 horas.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

Guerreros de Oaxaca lidera 1-0 la Serie de Zona Sur ante los Olmecas de Tabasco, después de imponerse 2-1 en el primer encuentro disputado en el Estadio Centenario 27 de Febrero. La novena oaxaqueña rompió el empate con dos carreras en la séptima entrada y resistió la reacción de los locales en la novena, cuando Alan Espinoza conectó un cuadrangular solitario. El Juego 2 se disputa nuevamente en Tabasco, donde los Olmecas buscarán igualar la eliminatoria antes de que la serie continúe en territorio oaxaqueño.

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