GP de Países Bajos se despide de la F1: los momentos inolvidables en Zandvoort

Zandvoort celebrará en 2026 su última carrera de Fórmula 1 antes de salir del calendario; James Hunt, Niki Lauda y Max Verstappen marcaron su historia

Max Verstappen celebra el GP Países Bajos 2023 | KOEN VAN WEEL / ANP / AFP

El Gran Premio de Países Bajos se prepara para cerrar un capítulo de su historia en la Fórmula 1. Después de cuatro semanas de receso, la máxima categoría regresará este fin de semana al Circuito de Zandvoort para iniciar la segunda mitad de la temporada 2026, en la que será, por ahora, la última visita del campeonato al trazado neerlandés debido a que no existe un contrato para 2027.

La salida de Zandvoort quedó definida desde diciembre de 2024, cuando la Fórmula 1 anunció una extensión por un año que garantizaba la carrera hasta 2026. El promotor decidió no continuar después de esa fecha tras analizar factores económicos y organizativos, pese a que se estudiaron alternativas como mantener el evento de manera anual o incorporarlo a un sistema de rotación con otros Grandes Premios europeos.

La edición de 2026 será además la primera del GP de Países Bajos con formato sprint y marcará el cierre de la etapa que comenzó con su regreso al calendario en 2021. Antes de esa vuelta, Zandvoort había permanecido fuera de la Fórmula 1 desde 1985. Entre ambas épocas, el circuito dejó carreras que forman parte de la historia de la categoría y que ahora recuperan protagonismo antes de su despedida.

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James Hunt consigue su primera victoria en Fórmula 1 en 1975

James Hunt consiguió en Zandvoort la primera victoria de su carrera en Fórmula 1 el 22 de junio de 1975. Al volante del Hesketh 308-Ford, el británico logró contener a la Ferrari de Niki Lauda para subir por primera vez a lo más alto del podio. Lauda terminó segundo y Clay Regazzoni completó el resultado con el tercer puesto, en una carrera que representó uno de los momentos centrales de la trayectoria de Hunt antes de convertirse en campeón mundial.

James Hunt y su primera victoria en F1 | DPPI / DPPI MEDIA / DPPI VIA AFP

James Hunt y Mario Andretti chocan en la curva Tarzán en 1977

Dos años después, Hunt volvió a protagonizar una de las escenas recordadas en Zandvoort, esta vez junto a Mario Andretti. Ambos disputaban posiciones cuando se tocaron en la curva Tarzán. El contacto dañó la suspensión del McLaren de Hunt y provocó su abandono inmediato, mientras Andretti pudo continuar durante algunas vueltas antes de retirarse en el giro 14 por un problema de motor.

Gilles Villeneuve recorre Zandvoort con su Ferrari dañado en 1979

El Gran Premio de 1979 dejó una de las imágenes asociadas a Gilles Villeneuve. El canadiense había superado a Alan Jones para tomar el liderato y posteriormente perdió la primera posición antes de sufrir un pinchazo en la rueda trasera izquierda durante la vuelta 51. Villeneuve salió de la pista, regresó al asfalto y decidió recorrer prácticamente una vuelta completa con el Ferrari seriamente dañado para intentar llegar a boxes, mientras la llanta y la suspensión se deterioraban durante el trayecto.

La maniobra terminó sin posibilidad de regresar a competencia, ya que los daños hicieron imposible que sus mecánicos colocaran simplemente un neumático nuevo. Villeneuve abandonó una carrera que finalmente ganó Alan Jones, pero aquella vuelta con el monoplaza parcialmente apoyado sobre tres y después prácticamente dos ruedas quedó como una de las secuencias más recordadas de su trayectoria en Fórmula 1. En aquel año Gilles terminó como subcampeón.

Alain Prost y Nelson Piquet quedan fuera tras un contacto en 1983

Zandvoort también fue escenario de un enfrentamiento entre Alain Prost y Nelson Piquet durante el Gran Premio de 1983. Ambos peleaban por las primeras posiciones cuando se produjo un contacto en la vuelta 41 de las 72 programadas. Los dos terminaron fuera de la carrera y el incidente abrió el camino para Ferrari, que consiguió el doblete con René Arnoux como ganador y Patrick Tambay en la segunda posición.

Niki Lauda consigue en Zandvoort la última victoria de su carrera en 1985

El 25 de agosto de 1985, Niki Lauda firmó en Países Bajos la victoria número 25 y última de su trayectoria en Fórmula 1. El austriaco había arrancado décimo con McLaren, pero aprovechó las distintas paradas y abandonos para colocarse en cabeza. En las vueltas finales resistió la presión de su compañero Alain Prost, quien cruzó la meta apenas dos décimas después. Ayrton Senna terminó tercero en la que también fue la última edición del Gran Premio antes de una ausencia de 35 años.

Max Verstappen iguala el récord de nueve victorias consecutivas en 2023

La nueva etapa de Zandvoort también produjo un registro histórico. En 2023, Max Verstappen ganó frente a su público y alcanzó nueve triunfos consecutivos, con lo que igualó en ese momento la marca establecida por Sebastian Vettel en 2013. La carrera estuvo condicionada por cambios constantes de clima, múltiples entradas a boxes y una bandera roja por lluvia intensa cerca del final. Verstappen se quedó con la victoria, Fernando Alonso terminó segundo y Pierre Gasly completó el podio.

Max Verstappen se llevó un histórico triunfo en 2023 | JOHN THYS / AFP

Desde la primera victoria de Hunt hasta el dominio reciente de Verstappen, Zandvoort ha combinado momentos decisivos, accidentes, duelos por el liderato y registros históricos. El Gran Premio de Países Bajos afrontará en 2026 su última edición pactada con la Fórmula 1 y cerrará, al menos de manera temporal, una historia que comenzó dentro del campeonato mundial en 1952 y que tendrá una nueva despedida más de siete décadas después.

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