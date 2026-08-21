Ivar Sisniega ve a México listo para buscar ser sede de otro Mundial

La FMF apuesta por modernizar los estadios y mejorar la infraestructura del fútbol mexicano con miras a futuros proyectos internacionales

Ivar Sisniega confía que México pueda albergar un Mundial | Imago 7

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, consideró que México cuenta con condiciones para volver a ser sede de una Copa del Mundo en el futuro y relacionó esa posibilidad con el proceso de modernización que busca impulsar el nuevo modelo de la Liga MX.

El directivo señaló que la experiencia reciente dejó una referencia sobre la respuesta de la afición y la capacidad de organización del país, factores que, desde su perspectiva, pueden pesar en una eventual candidatura para otra edición mundialista.

“Como mexicano diría que sí, la FIFA se dio cuenta que la mejor sede fue México, por la euforia en las calles, el cariño a la selección y el proyecto en la Liga permitirá modernizar los estadios, ojalá en los años que vienen se mejorará esa infraestructura”, explicó en entrevista para TUDN.

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Sisniega sostuvo que uno de los puntos que deberá acompañar cualquier intención futura será la actualización de los inmuebles y de la infraestructura ligada al fútbol mexicano. “Yo creo que México tiene todas las condiciones para poder albergar otra Copa del Mundo y que, reitero, en los años que vienen mejorará aún más esa infraestructura”, añadió.

El presidente ejecutivo de la FMF incluso respondió de manera afirmativa cuando fue cuestionado sobre si México estaría preparado para pensar en otro Mundial en los próximos años. “Por supuesto”, señaló al hablar de la posibilidad de que el país vuelva a entrar en la conversación para recibir una nueva edición de la Copa del Mundo.

Las declaraciones se producen en medio de la discusión por los cambios que vive el fútbol mexicano, entre ellos el nuevo modelo de competencia y la eliminación del ascenso, tema que ha generado posturas distintas entre clubes, jugadores y directivos.

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Sisniega también habló sobre el nuevo ciclo de la selección mexicana, ahora bajo la dirección de Rafael Márquez. El directivo aseguró que existe respaldo hacia el proyecto presentado por el exdefensa. “Estamos entusiasmados por el nuevo proyecto, Rafa ha presentado un proyecto ambicioso, que permee hacia abajo”, afirmó.

En cuanto a la conformación del cuerpo técnico, explicó que el proceso todavía no está cerrado. “Estamos en fase final de contratos, cuando se firmen, daremos a conocer a los integrantes del cuerpo técnico de Rafa”, señaló.

De esta manera, la FMF mantiene dos líneas de trabajo hacia el futuro: el desarrollo del proyecto de Márquez al frente de la selección mexicana y la modernización de la estructura del fútbol nacional, con la posibilidad de que ese proceso también sirva como base para pensar en otra candidatura mundialista.

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