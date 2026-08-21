Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Toronto FC

El cuadro de Las Garzas buscan mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este de la MLS

Inter Miami vs Toronto FC, horario y dónde ver el partido de la MLS | Claro Sports

El Inter Miami continúa su camino en la MLS 2026 con el objetivo de mantenerse en la pelea por el bicampeonato. Las Garzas enfrentarán ahora al Toronto FC en el NU Stadium de Florida, dentro de la actividad de la liga estadounidense y con la intención de mantenerse en los primeros lugares de la Conferencia Este. Además, Messi y compañía se medirán a uno de los equipos ubicados en la parte baja de dicho sector.

El astro argentino ha tenido actividad con las Garzas después de ausentarse por el fallecimiento de su padre. Incluso marcó ante Philadelphia Union en el último compromiso del conjunto de Florida, con una dedicatoria al cielo. Ahora se espera que vuelva a tener protagonismo frente al conjunto canadiense.

Inter Miami vs Toronto FC: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El duelo entre Inter Miami y Toronto FC está programado para disputarse este sábado 22 de agosto, a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El compromiso tendrá como escenario el NU Stadium y se jugará durante la tarde.

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Si no quieres perderte ningún detalle del encuentro, la transmisión estará disponible a través de Apple TV, plataforma que cuenta con la cobertura de la temporada de la MLS. Además, en Claro Sports tendremos toda la información de lo que ocurra alrededor del compromiso.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Toronto FC?

Lionel Messi y el Inter Miami se encuentran en la parte alta de la Conferencia Este después de sumar 39 puntos, producto de 11 victorias, seis empates y tres derrotas en lo que va de la campaña. En su último compromiso, las Garzas sufrieron, pero lograron rescatar un punto tras empatar 2-2 como visitantes frente al Philadelphia Union.

Por su parte, Toronto FC ocupa la undécima posición de la Conferencia Este con 21 puntos, 18 unidades menos que el conjunto de Florida. Los canadienses registran cuatro triunfos, nueve empates y siete derrotas, números que los colocan por debajo del Inter Miami antes del enfrentamiento.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con la casa de apuestas Caliente.mx, Inter Miami parte como favorito con un momio de -250. En caso de apostar mil pesos, el retorno total sería de mil 400 pesos. Toronto FC aparece con un momio de +520, por lo que una apuesta de mil pesos tendría un retorno total de seis mil 200 pesos en caso de una victoria canadiense.

El empate también ofrece un momio de +450. Una apuesta de mil pesos por la igualdad tendría un retorno total de cinco mil 500 pesos mexicanos, siempre de acuerdo con las cifras señaladas antes del partido.

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