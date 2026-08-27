La Liga MX modificaría partidos de la jornada 7 por la definición de la Leagues Cup

América, Monterrey, Toluca y León disputarán las semifinales de Leagues Cup, situación que impactará la jornada 7 del Apertura 2026

La Liga MX se vería obligado a mover horarios de partidos | Imago 7

La Leagues Cup ya tiene definidos los horarios de sus semifinales y la programación tendrá consecuencias directas en el calendario del Apertura 2026. León, América, Toluca y Monterrey continúan en la disputa por el título, por lo que sus compromisos de Liga MX deberían ajustarse ante la cercanía de las fechas entre ambas competencias.

Los dos encuentros de semifinales se disputarán el miércoles 2 de septiembre y se resolverán a partido único. De esta manera, al terminar la jornada quedarían establecidos los dos equipos que avanzarán a la final del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS.

Toluca y León abrirán la actividad a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el primer cruce por un lugar en la final. Más tarde, a las 21:30 horas, América enfrentará a Monterrey para definir al segundo finalista. La presencia de cuatro clubes mexicanos en esta instancia también garantiza que el título de la Leagues Cup quede en manos de un equipo de la Liga MX.

MÁS INFORMACIÓN: Listos los horarios de las semifinales de Leagues Cup

¿Qué partidos de la Liga MX tendrán que cambiar de fecha?

La clasificación de León, América, Toluca y Monterrey a las semifinales tendría impacto en la jornada 7 del Apertura 2026. Los cuatro clubes deberían modificar sus compromisos de Liga MX sin importar el resultado que consigan en la ronda del 2 de septiembre.

La razón es que tanto la final como el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup están programados para el 6 de septiembre. Esa fecha coincide con el periodo en el que se desarrollará la séptima jornada del campeonato mexicano, programada entre el 4 y el 6 de septiembre.

Puebla vs Toluca, Querétaro vs Monterrey, América vs Tijuana y Pumas vs León son los encuentros que deberían encontrar una nueva fecha dentro del calendario de la Liga MX.

La reprogramación sería necesaria debido a que los cuatro semifinalistas deberán permanecer disponibles para disputar uno de los dos partidos de cierre de la Leagues Cup. Los ganadores de las semifinales jugarán por el campeonato, mientras que los derrotados se enfrentarán por el tercer puesto.

Por ahora, la Liga MX no ha hecho oficial los cambios de fechas y horarios de esos cuatro compromisos, mientras América, Monterrey, Toluca y León concentran su calendario en la definición de la Leagues Cup.

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